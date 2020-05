Schlachthöfe in Aschaffenburg und Aub: Keine Corona-Infektionen

Corona-Pandemie: Aktuelle Infromationen zur Lage in Unterfranken finden Sie hier.

Was Beschäftigte betrifft, die mit dem Coronavirus infiziert sein könnten, so haben die Schlachthöfe in Aschaffenburg und Aub (Lkr. Würzburg) am Mittwoch Entwarnung gegeben. In beiden Schlachthöfen sei bislang kein Corona-Fall bekannt geworden, teilten die Geschäftsführer mit.

Schlachthof Aschaffenburg gibt sich entspannt

Bisher habe es keine Corona-Infektion bei Mitarbeitern des Aschaffenburger Schlachthofs gegeben, so Betriebsleiterin Marion Struff auf BR-Nachfrage. Die Situation sei mit zehn Beschäftigten aber auch eine ganz andere als etwa bei großen Schlachthöfen mit über 1.000 Mitarbeitern. Struff spricht von einem festen Stammpersonal, das in Aschaffenburg arbeitet. Saisonkräfte werden hier seit 2016 nicht mehr beschäftigt, auch keine Leiharbeiter. Es gibt Struff zufolge eine Betriebsleiterwohnung, die sich zwei Mitarbeiter teilen. Gemeinschaftsunterkünfte gebe es nicht. Die anderen Beschäftigten wohnten in eigenen Wohnungen.

"Wir machen uns keine großen Sorgen"

Infolge der Corona-Pandemie stünden Desinfektionsmittel an allen Waschbecken. Das sei aber auch früher schon der Fall gewesen. "Es gibt jetzt häufigere kürzere Pausen für die Mitarbeiter, maximal drei Leute sind im Aufenthaltsraum erlaubt", berichtet Marion Struff und fährt fort: "Wir machen uns keine großen Sorgen." Es wird an nur drei Tagen in der Woche geschlachtet, Struff zufolge sind es in der Woche 700 Schweine und auch Rinder. Das Fleisch komme aus der Region und gehe an Metzgereien oder Gastronomen in der Region.

Bisher kein Corona-Fall im größten Schlachthof des Landkreises Würzburg

Im Schlachthof in Aub, dem größten Schlachthof im Landkreis Würzburg, gibt es bisher keinen bekannten Corona-Fall. Das hat Geschäftsführer Jürgen Förster dem BR am Dienstag (12.05.20) gesagt. Laut Förster hat der Betrieb in Aub derzeit rund 100 Mitarbeiter, davon kommen etwa ein Dutzend als Leiharbeiter von einer externen Firma, die meisten sind Rumänen. Sie seien aber nicht in beengten Sammelunterkünften untergebracht, so Förster, sondern lebten in angemieteten Häusern in Nähe des Betriebs, in Einzelzimmern oder Zwei-Bett-Zimmern. Jeder solle "sein privates Umfeld haben", so Förster. Viele der Beschäftigten würden seit vielen Jahren für den Betrieb in Aub arbeiten.

Schlachthof will Mitarbeiter nicht zu Corona-Tests zwingen

Im Schlachthof selbst seien inzwischen besondere Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen die Regel: 1,5 Meter Mindestabstand zum Beispiel, weshalb auch die Pausenräume ausgedünnt worden seien. Raucherbereiche seien nach draußen verlegt worden, Desinfektionsmittel gehöre zum Standard. Als größtes Risiko sieht Jürgen Förster die externen Fahrer, die die Ware abholen. Deshalb habe man auf dem Parkplatz vor dem Schlachthof einen Wohnwagen aufgestellt, wo "der Papierkram" mit den Fahrern außerhalb des Schlachthofs abgewickelt werde. Man tue alles, um das Coronavirus aus dem Betrieb zu halten. Von verpflichtenden Corona-Tests aller Mitarbeiter hält der Geschäftsführer aber wenig. Da sei so, als würde man alle "unter Generalverdacht stellen", so Jürgen Förster.

