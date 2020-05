vor 32 Minuten

Schildkröte aus Garten geklaut und verletzt wieder ausgesetzt

Diese Tat lässt viele Fragen offen: In Ergolding (Lkr. Landshut) ist eine Schildkröte aus einem Garten gestohlen worden. Der Besitzer fand sein Tier in der Nähe wieder - mit Verletzungen am Panzer. Jetzt sucht die Polizei den Täter.