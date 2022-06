Schilder-Demo in Würzburg für bessere Pflegebedingungen daheim

Der Sozialverband VdK setzt sich mit seiner aktuellen Kampagne "Nächstenpflege" für dringend notwendige Verbesserungen in der Pflege ein. Am Dienstag will der Verband mit einer Schilderdemo auf dem Marktplatz in Würzburg die Forderungen von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen sichtbar machen. Jedes Schild stehe dabei für einen Menschen, der zu Hause pflegt oder gepflegt wird, heißt es in der VdK-Mitteilung. Verbandsmitglieder haben dafür Zitate geliefert und Forderungen formuliert.

Mehr Hilfe im Haushalt und bei der Betreuung

80 Prozent der Pflegebedürftigen werden zu Hause von ihren nächsten Angehörigen versorgt. Doch um die häusliche Pflege kümmert sich die Politik viel zu wenig, so der Sozialverband VdK Bayern e.V. Die Betroffenen selbst haben weder Kraft noch Zeit, selbst für ihre Forderungen auf die Straße zu gehen, so der VdK. "Laufen Sie durch unseren Schilderwald, lesen Sie, was die Menschen in der häuslichen Pflege wirklich bewegt, und informieren Sie sich über die pflegepolitischen Forderungen des Sozialverbands VdK", sagt Carsten Vetter, Bezirksgeschäftsführer in Unterfranken.

Unter anderem fordert der Sozialverband für pflegende Angehörige mehr Hilfe im Haushalt, bei der Pflege und bei der Betreuung. Zudem müssten gute Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf geschaffen werden.

Schilder-Demo auch in Nürnberg vor der Lorenzkirche

An einem Informationsstand stehen VdK-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter den ganzen Tag für Fragen und allgemeine Beratungsgespräche zum Thema Pflege bereit, heißt es in der Mitteilung. Auch in Nürnberg vor der Lorenzkirche macht der VdK heute mit einer Schilderdemo auf seine Forderungen aufmerksam.