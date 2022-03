Schildbürgerstreich: Antrag auf Tempolimit erzielt das Gegenteil

Man merkt Reinhard Gürtner, dem Bürgermeister der Gemeinde Kissing im Landkreis Aichach-Friedberg an, dass er sich ärgert. Die Sache mit der Bürgermeister-Wohlmuth-Straße hätte es nicht gebraucht. Die Straße ist nach einem seiner Vorgänger benannt, jetzt macht sie eine Menge Arbeit, der Fall kostet viel Zeit. Wenn der Beschwerdeführer vorher zu ihm gekommen wäre, hätte man sicher eine andere Lösung gefunden, sagt Reinhard Gürtner. Es sei noch niemandem ein Termin bei ihm verwehrt worden, betont der Kissinger Bürgermeister: "Meine Tür steht 24 Stunden, sieben Tage die Woche offen."

Tempo 80 an den Feldern, Tempo 50 beim Wohngebiet

Es geht um eine etwa zwei Kilometer lange Straße am Ortsrand von Kissing. Die Bürgermeister-Wohlmuth-Straße ist eine Art Umgehung, der erste Kilometer führt vorbei an Feldern, hier gilt bislang noch Tempo 80. Die zweite Hälfte der Strecke grenzt aber direkt an ein Wohngebiet. Hier hat die Gemeinde die Geschwindigkeit auf 50 Stundenkilometer begrenzt. Aus Sicherheitsgründen, weil viele Kissinger Spaziergänger, Jogger und Radler die Straße kreuzen, um ins benachbarte Naherholungsgebiet zu gelangen.

Eigenmächtige Beschwerde bei der Behörde

Ein Kissinger Bürger wollte nun erreichen, dass auf der gesamten Strecke Tempo 50 gilt. Er reichte eigenmächtig Beschwerde beim Innenministerium ein. Dort gab man den Fall zur Prüfung an die Untere Verkehrsbehörde beim zuständigen Landratsamt Aichach-Friedberg weiter. Und Reinhard Gürtner hatte schon die Vorahnung, dass das nicht gut ausgeht mit der Prüfung.

Die Untere Verkehrsbehörde habe nun festgestellt, dass die ursprüngliche Beschilderung nicht der Straßenverkehrsordnung entspreche, stöhnt Gürtner: "Sprich, dass draußen hier von Osten kommend die 80 auf die 70 reduziert werden müssen". Und vor allem: Der Abschnitt der Straße beim Wohngebiet, in dem bislang eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern ausgeschildert war – auch dieser muss künftig auf 70 Stundenkilometer angehoben werden, erklärt der Bürgermeister.

Begründung der Behörde: Die Straße liegt um Haaresbreite außerhalb des Ortsgebietes. Der Schuss ist also nach hinten losgegangen. Neben der Arbeit, die die Änderungen machen, kommen sie die Gemeinde auch noch teuer zu stehen.

Änderung der Geschwindigkeitsbegrenzung wird teuer

Allein 35 neue Verkehrsschilder muss der Bauhof neu aufstellen, zählt Alfred Schatz, Leiter des Kissinger Bauamtes, auf. Die kosten alleine 12.000 Euro, rechnet Schatz vor. Dazu kommen 32.000 Euro für die Markierung der Straße.

Macht zusammen 44.000 Euro – ein stolze Summe. Im Rathaus von Kissing hofft man jetzt, dass der Fall wenigstens für eines gut ist: Dass die Bürger an diesem Beispiel lernen, dass es immer besser ist, erst einmal mit den Fachleuten im Rathaus zu sprechen.