Schiffsunfall mit insgesamt vier beteiligten Kreuzfahrtschiffen

Weil es zu schnell unterwegs war, hat ein Kreuzfahrtschiff in Passau am Samstagnachmittag andere Schiffe beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, passierte das 135 Meter lange Schiff die Liegestelle Passau/Lindau und erzeugte dabei große Wellen.

Schaden: rund 35.000 Euro

Dadurch kamen mehrere Schiffe dermaßen in Bewegung, dass bei einem die Vorleine riss. Dadurch trieb das Schiff einige Meter rückwärts und lief auf ein dahinterliegendes Kreuzfahrtschiff auf, ein weiteres wurde leicht touchiert. Verletzt wurde laut Polizei niemand, die Schiffe konnten wieder sicher festgemacht werden. An den Kreuzfahrtschiffen entstand ein Schaden von rund 35.000 Euro, so ein Sprecher.

Unter anderem wurden Satellitenanlagen und Radarbalken beschädigt. Bei einem Schiff wurde der Bug leicht eingedrückt. Alle Schiffe konnten nach der Unfallaufnahme durch die Wasserschutzpolizei Passau ihre Reise fortsetzen.

Unfallverursacher noch nicht befragt

Der Unfallverursacher bemerkte wohl den Vorfall nicht und setzte seine Reise in Richtung Österreich fort. Er könne zum Unfallhergang erst befragt werden, wenn er zurück in Passau ist, so der Sprecher.