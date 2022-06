Schiffscontainer-Küche in Hof macht die Schotten wieder dicht

Der 24-jährige Ali schneidet Zwiebeln, während die 69-jährige Christine Rote Bete mit Meerrettich mischt. Der Flüchtling aus Syrien, der in Hof eine Bäckerlehre macht, und die Geschäftsfrau aus München, die vor kurzem nach Hof gezogen ist, produzieren gemeinsam einen Brotaufstrich. Sie kochen in einem Container mitten im Lorenzpark am Rand der Hofer Innenstadt. Das Projekt heißt "Kitchen on the run".

Hier hat der Berliner Verein "Über den Tellerrand" für vier Wochen eine einzigartige Küche aufgestellt: Einen Schiffscontainer – ausgestattet mit Herd und Spüle. In Holzregalen stapeln sich bis zur Decke Teller, Schüsseln und Töpfe. Dieser Kochcontainer sei das Herzstück des Integrationsprojekts, erklärt Mitorganisatorin Cäthe Lasse von "Über dem Tellerrand": "Wir wollen Menschen unterschiedlicher Herkunft mit unterschiedlichen Ideen, die sich im Alltag vielleicht nicht unbedingt begegnen würden, hier am Küchentisch zusammenbringen."

Obazda meets irakische Teigtaschen

Und das Konzept geht auf: Jeweils 40, manchmal auch 60 Frauen, Männer und Kinder kamen seit Mitte Mai zu einzelnen Kochabenden. Sie fanden seit Mitte Mai zweimal pro Woche statt, dazu gab es noch Spielenachmittage oder einen Spaziergang. Da erkundeten alteingesessene und neu zugezogene Hoferinnen und Hofer aus der ganzen Welt gemeinsam die Stadt. Vom jungen Ingenieur aus Indien über das Flüchtlingspaar aus der Ukraine bis hin zum fränkischen Rentner.

"Über den Tellerrand" gibt Nahrung für Leib und Seele. Das Konzept ist unkompliziert: Ein paar Tage vor dem Kochabend kann jeder und jede ein Lieblingsrezept vorschlagen. Es sind immer drei sogenannten Gastgeberinnen und Gastgeber, die dann mit den übrigen Gästen kochen. Neben bayerischem Obdaza gibt es zum Beispiel Teigtaschen aus dem Irak. Die Zutaten besorgt das vierköpfige Organisations-Team, das hauptberuflich den Sommer über mit dem Container in verschiedenen Städten Deutschlands unterwegs ist. Finanziert wird das völkerverbindende Kochen durch die Mercator-Stiftung in Berlin und regionale Sponsoren und auch die Kochenden selbst füllen die Spendenbox am Container.

Der Schiffscontainer geht - die Kochabende bleiben

Die mobile Küche sei einfach ein Hingucker und ein Anziehungspunkt, sagt Claudia Edelmann: "Es ist zum einen faszinierend, wie alles in dem Container verstaut ist – und zum anderen ist es diese einzigartige Mischung von Jung und Alt, von Menschen aus der ganzen Welt, die sich hier unkompliziert treffen." Edelmann ist eine von rund 15 Ehrenamtlichen in Hof, die bei der Organisation regelmäßig mitgeholfen haben.

Und sie führen das Projekt jetzt weiter. Denn der Container wird nächste Woche nach Westfalen gebracht. Ab sofort trifft sich die Hofer Gruppe "Über den Tellerrand" einmal im Monat im sogenannten "Lichthaus" des CVJM Hof am Rande der Innenstadt. Der nächste Kochabend ist dort am 9. Juli. Organisiert wird alles auf Spendenbasis. "Wir hoffen auf Sponsoren", rührt Claudia Edelmann die Werbetrommel.

"Kitchen on the run" war schon zweimal in Hof

Unterstützt werden die Ehrenamtlichen beim internationalen Kochprojekt von den Integrationslotsinnen Bärbel Uschold, Franziska Kaiser und Anna Vinichuk. Die drei Hauptamtlichen von der Diakonie Hochfranken bringen im Auftrag von Stadt und Landkreis Hof bei verschiedenen Integrationsprojekten die Menschen aus unterschiedlichsten Ländern in Hof zusammen. "Wir verstehen uns dabei als Brückenbauerinnen. Gerade beim Projekt 'Kitchen on the run' sieht man, wie unersetzlich vor allem das Engagement der Ehrenamtlichen ist", so Bärbel Uschold.

Die Integrationslotsin hatte schon vor einigen Jahren eine Bewerbung an den Verein "Über den Tellerrand" geschickt. 2019 hatte der Kochcontainer dann zum ersten Mal Station in Hof gemacht. Und nun war die oberfränkische Stadt als einzige Kommune in Bayern auch am Neustart nach Corona beteiligt. Die nächsten Stationen des Containers sind Grefrath, Rendsburg und Schwedt.