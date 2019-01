Schiffsbau in der Werft am Königssee

Fast alle Bootsführer am Königssee haben ursprünglich einen Handwerksberuf erlernt: Schreiner, Lackierer, Heizungsbauer. Im Winter können sie deshalb beschädigte Boote selbst reparieren.

Im Moment wird in der Werft aber auch ein ganz neues Schiff konstruiert. Das 20. Mitglied der Flotte hat einen 22 Meter langen Schiffsrumpf, das die riesige Halle beherrscht. Das Boot ist länger als die meisten anderen. Form und Möbel der Boote sind immer ähnlich, die Fahrgäste schätzen das Gewohnte – und das tut auch Schreiner Thomas Heil.

"Die Boote sind ausgelegt für einen Elektromotor, Batterien, damit sie umweltfreundlich fahren. Das ist eigentlich auch genau die richtige Größe für den Königssee. Ein Boot für 200 bis 300 Leute hätte lange nicht so einen großen Charme wie das kleine." Thomas Heil, Schreiner

Ein paar arbeitsreiche Monate liegen noch vor den Schiffsbauern. Ende des Jahres soll das neue Boot in See stechen.

Alle paar Jahre wird ein neues Boot gebaut

Thomas Heil ist seit 28 Jahren in der Werft am Königssee beschäftigt, alle paar Jahre erlebt er hautnah mit, wie wieder ein neues Boot entsteht.

"Da freut man sich, wenn man sieht, wie jeden Tag ein Boot wächst, dann irgendwann einmal ist es fertig. Dann schwimmt es, dann fährt man das erste Mal damit umeinander. Da freut man sich ganz narrisch." Thomas Heil, Schreiner

Draußen auf dem Weg zwischen den Bootshütten: Maler Florian Hallinger nimmt uns mit zu seinem Schiff, der Königssee, Baujahr 1926. Seit zehn Jahren ist er ihr Kapitän, aber sie ist in die Jahre gekommen, der Neubau drüben in der Werft soll sie ersetzen.

"Ja, das ist mit Wehmut, aber auch mit Freude verbunden. Einerseits ist auf dem Boot schon mein Uropa gefahren und mein Bruder. Aber ich freu mich schon auch auf das neue, weil das auf dem neuesten Stand ist, auch von der Elektronik her. Es ist breiter, für die Leute komfortabler, dass die besser sitzen können. Aber Wehmut ist halt auch dabei, wenn das Boot dann wegkommt." Florian Hallinger, Maler

Trubel im Sommer, entspannte Arbeit im Winter

Und was ist der schönere von Hallingers zwei Jobs? Kapitän auf dem See oder Handwerker in der Werft?

"Im Winter ist es genauso schön da drinnen, weil man mal ein bisschen runterkommen kann von dem ganzen Fahrbetrieb, weil das Fahrgastaufkommen am Königssee in den letzten Jahren gewaltig geworden ist. Im Sommer hast halt auch immer sehr viele Stunden, die du da machst, bist immer am See unterwegs. Man ist ganz froh, wenn man im Winter mal zum Durchschnaufen kommt und einfach mal einen normalen Schichtbetrieb machen kann." Florian Hallinger, Maler

Das gewaltige Fahrgastaufkommen bringt noch ein Problem mit sich. Der technische Leiter der Werft, Michael Brandner, fährt mit uns auf den See. Wir gleiten an den Bootshütten vorbei, in denen die Schiffe zum Trocknen hängen. Drei Monate braucht ein Rumpf, um völlig auszutrocknen. Doch die Saison ist inzwischen zu lang. So viel Zeit können sie nicht mehr allen Schiffen gönnen – sie drohen zu faulen. Deswegen bauen sie inzwischen die Rümpfe nicht mehr selbst aus Holz, sondern kaufen sie aus Stahl von einer Werft in Bonn.

"Früher hat der Touristenstrom Ende August abgenommen. Und jetzt ist es so, dass Anfang November noch ein ganz schöner touristischer Andrang ist. Wir sind darüber froh, dass der Königssee so gut besucht wird und so beliebt ist. Aber darauf müssen wir halt auch reagieren.“ Michael Brandner, Technischer Leiter der Werft