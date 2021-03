Schifffahrt im Donaudurchbruch wird zum ÖPNV-Angebot

In Kelheim eröffnen am Sonntag die vereinigten Schifffahrtsunternehmen den Linienverkehr durch den Donaudurchbruch zwischen Kelheim und Kloster Weltenburg. Zum ersten Mal in der 50-jährigen Firmengeschichte der Kelheimer Unternehmen starten die Schiffe im ÖPNV-Modus. Zunächst wird im reinen Linienverkehr gefahren.

FFP2-Maskenpflicht an Bord

Die Situation ist vergleichbar mit einer Buslinie im ÖPNV. Durch die Zulassung als Teil des Öffentlichen Personennahverkehrs ist die Schifffahrt unabhängig von der sogenannten Corona-Sieben-Tages-Inzidenz. Für die Fahrgäste heißt das, dass während der gesamten Fahrt FFP2-Maskenpflicht gilt.

Bordgastronomie ist keine erlaubt. Allerdings dürfen Speisen und Getränke "to go" angeboten werden - der Verzehr an Bord ist aber verboten, heißt es in einer Mitteilung der Kelheimer Schifffahrt.

Ausflug zum Kloster Weltenburg

Die Unternehmen hoffen auf Ausflugsgäste aus Kelheim und der näheren Umgebung, die zwischen Kelheim und Kloster Weltenburg eine Strecke wandern und eine Strecke mit dem Schiff zurück fahren. Die Seilfähre zwischen Stausacker und Weltenburg ist in Betrieb, sodass Wanderer übersetzen können.