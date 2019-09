Schifffahrt-Abgase in Bayern werden bisher nicht gemessen

Die Anzahl an Menschen, die ihren Urlaub auf einem Flussschiff verbringen, wächst seit Jahren. In Passau landen besonders viele Schiffspassagiere. Vor allem die Altstadtbewohner leiden unter den Schiffsabgasen. Offizielle Messungen dazu gibt es bisher nicht.

Negative Folgen für Städte werden erst jetzt sichtbar

Der Boom der Flusskreuzfahrten hält zwar schon seit ein paar Jahren an, die negativen Folgen für die Städte werden aber erst jetzt sichtbar – und das auch nicht in allen Städten: In Würzburg etwa haben sich die Zahlen der anlegenden Schiffe in zehn Jahren verdreifacht, dort gibt es aber offenbar kaum Beschwerden.

In Passau ist das anders, dort beklagen sich Anwohner über den Dieselgestank in der Altstadt und versuchen, die Schadstoffbelastung eigenhändig nachzuweisen. Der Naturschutzbund NABU hat zwar in Deutschland Messungen gemacht, etwa am Rhein. Dort sind aber auch die Emissionen der Gütertransportschiffe mit dabei. Mittlerweile fordern auch die Grünen im Bayerischen Landtag staatliche Messungen. Von der Staatsregierung gibt es bis jetzt keine Initiative dazu.

Zauberformel "All-inclusive"

Kreuzfahrten auf Meeren und Flüssen sind laut Tourismusforschern wegen der Zauberformel "all-inclusive" so beliebt. Diese Art von Urlaub sei nun mal bequem. Das Problem für Städte wie Passau, Würzburg oder Bamberg ist, dass die Wertschöpfung durch diese Touristen relativ gering sei, sagt der Tourismusforscher Andreas Kagermeier. Eben weil die Gäste auf dem Schiff "wohnen". Mehr als ein paar Euro für ein Eis in der Passauer Altstadt würden die meisten nicht ausgeben.

Trotzdem bauen die Städte ihr Kapazitäten aus – was jetzt erst einmal ein Widerspruch ist. "Wenn 10000 Touristen jeweils fünf Euro in der Stadt lassen, dann ist das besser, als wenn nur 1000 das tun", sagt der Wirtschaftsgeograph Jürgen Schmude von der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Forderung nach Messstellen

Der Naturschutzbund NABU, die Grünen im Bayerischen Landtag und viele Anwohner in den betroffenen Städten fordern vom Freistaat verlässliche Schadstoffmessstellen, die Klarheit über die Belastung etwa durch Stickoxide oder Feinstaub schaffen können – und zwar explizit für Flusskreuzfahrtschiffe. Manche Betreiber rüsten ihre Dieselmotoren bereits nach. Die Tourismusforscher gehen davon aus, dass der Kreuzfahrt-Trend anhält.

Rege Diskussionen im BR24-Kommentarbereich

Auch in Kommentarbereich von BR24 wurde das Thema diskutiert. Nutzer "RealSeppl", sagte etwa: "Es ist ja schon verwunderlich: Den Handwerker mit seinem Dieselkombi wollen sie nicht mehr in Städte lassen, aber die Riesenschiffe dürfen ganze Flußtäler und Innenstädte vollstinken."

Von BR24-User Kabodoly gibt es ein "großes Lob" für die Privatinitiative: "Nur so wird die eingerostete Aufmerksamkeit der sogenannten Behörden, etwas geweckt. Anwohner-Befindlichkeiten müssen von den Schiffseigner natürlich bezahlt und unbedingt demokratisch abgeglichen werden."

Nutzer Olli_M stört sich an der Aussage der Stadtwerke Passau, die darauf hinweisen, dass der Strombedarf eines Schiffes während der Liegezeit dem Jahresbedarf von einem Einfamilienhaus entspreche: "Auf so einem Schiff sind mitunter ein paar hundert Menschen. Und diese Menschen brauchen auf so einem Schiff während der Liegezeit dieselbe Energie, die sie auch im Alltag zu Hause, in der Arbeit, im Hotel, etc. bräuchten! Wenn man am Anleger diese Schiffe mit elektrischem Strom versorgt, dann wäre das Thema schnell erledigt. Könnte man als zwingende Voraussetzung fürs Festmachen festlegen."