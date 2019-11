Schiff löst sich aus Verankerung - Donau gesperrt

Nach der Havarie des Güterschiffes "Elsava" am frühen Morgen bleibt die Donau bei Stephansposching (Lkr. Deggendorf) zunächst weiter gesperrt. Wie die Polizei auf BR-Anfrage mitteilte, wird das mit 850 Tonnen Malz beladene Schiff derzeit nach Deggendorf gebracht.

Schiff löste sich aus Verankerung

Laut Polizei wird die Donau vermutlich schon in den nächsten Stunden wieder freigegeben. Das Wasserwirtschaftsamt prüfe zunächst, ob Schäden an der Fahrrinne entstanden sind. Die "Elsava" hatte sich am frühen Morgen aus der Verankerung gelöst und sich dann rund 100 Meter weiter in einer Boje verhakt. Mittlerweile konnte das Schiff von der Boje getrennt werden.

Es galt Weiterfahrverbot für die "Elsava"

Das Wasser- und Schifffahrtsamt hatte dem Kapitän bereits am 22. Oktober die Weiterfahrt verboten, nachdem das Schiff auf Grund gelaufen war. Seitdem war es außerhalb der Fahrrinne verankert gewesen.