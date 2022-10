Schießerei in Nürnberg: Polizei fahndet mit Foto nach Mert Akin

Nach der tödlichen Schießerei am Montagabend in der Nürnberger Südstadt fahndet die Polizei nun öffentlich nach dem mutmaßlichen Täter. Es handelt sich um den 28 Jahre alten Mert Fahri Akin. Er ist etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, hat dunkle Haare, eine kräftige Figur und einen leichten Bauchansatz, so die Polizei. Auf der linken Brust hat er demnach eine Sonne tätowiert und am rechten Arm vom Handgelenk bis zur Schulter ein sogenanntes "Tribal".