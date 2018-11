Schienenersatzverkehr beim Donau-Isar-Express

Brückenerneuerungsarbeiten bei Otzing im Landkreis Deggendorf sind der Grund dafür, dass auf der Bahnstrecke Plattling-Landshut von 15. November abends bis 20. November alle Regionalzüge auf dem Abschnitt zwischen Plattling und Wallersdorf ausfallen.

Hunderte Passagiere betroffen

Nach Angaben der Deutschen Bahn fahren Ersatzbusse. Davon betroffen sind vor allem in der Früh und am Abend hunderte Pendler, die täglich den Donau-Isar-Express nutzen, aber auch viele Urlauber, die in den Bayerischen Wald oder zurück wollen.

Genaue Regelungen im Ersatzverkehr

Reisende aus Richtung München und Landshut müssen in Wallersdorf in den Bus umsteigen und nach Plattling fahren, von wo aus sie mit dem Zug weiterkommen. Die Züge warten in Plattling auf die Busse, fahren dadurch aber bis zu einer halben Stunde später als angegeben los.

Reisende, die von Plattling aus in Richtung Landshut oder München wollen, müssen auf dem Plattlinger Bahnhofsplatz in den Bus nach Wallersdorf steigen, von wo aus wieder Züge fahren. Von Passau aus fahren Regionalzüge nach Plattling deshalb extra 34 Minuten früher als gewohnt ab, um die Busse in Plattling sicher zu erreichen.