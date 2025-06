Schienen- und Straßenbaustellen bremsen München an Pfingsten aus

In den Pfingstferien sind weniger Pendler und Schüler unterwegs. Deshalb wird die Zeit regelmäßig für Bauarbeiten auf der Schiene und auf den Straßen genutzt. Das trifft den Großraum München dieses Jahr vor allem bei der S-Bahn, einigen Tramlinien in der Stadt und bei den Straßen am Mittleren Ring.

Stammstrecke eine Nacht komplett dicht – dann der Osten

Die komplette S-Bahn-Stammstrecke und die Stationen rund um den Ostbahnhof sind in der Nacht von Freitag – ab etwa 22:30 Uhr – auf Samstag gesperrt.

Ab Samstagfrüh bis kommenden Freitagfrüh (13. Juni) bleibt der Bereich rund um den Ostbahnhof gesperrt. Auf der restlichen Stammstrecke, also zwischen Pasing und Isartor, fahren wieder Linien – allerdings nur zwei: Auf der Stammstrecke westlich des Isartors verkehren nur die S2 und S3, die sich zwischen Laim und Isartor zu einem 10-Minuten-Takt ergänzen. Die anderen Linien aus dem Westen enden in Pasing (S6, S8), Heimeranplatz (S4) oder Hauptbahnhof (S1). Außerdem entfallen auf allen Linien der 10-Minuten-Takt sowie Verstärkerzüge.

Ersatzverkehr mit Bussen – oder U-Bahn und Tram nutzen

Zwischen Isartor und Ostbahnhof werden die Busse im 5-Minuten-Takt unterwegs sein, auf den Außenästen im Osten im 20-Minuten-Takt, verspricht die Bahn. 40 Busse will sie für den Ersatzverkehr einsetzen.

Erfahrungsgemäß dürften viele Fahrgäste in München neben den Ersatzbussen vor allem auch die Tram und die U5 nutzen, um im Münchner Osten ans Ziel zu kommen. Für den schnellsten Weg empfiehlt die Bahn, die Online-Verbindungsauskunft im Netz oder über eine App zu nutzen – hier sind alle Fahrpläne integriert. Das empfiehlt sich auch, weil an mehreren Trambahnlinien in München abschnittsweise Gleise erneuert werden.

Bauarbeiten am Mittleren Ring in zwei Phasen

Wer auf das Auto ausweichen will, sollte wissen: Auch auf dem Mittleren Ring erwarten Autofahrerinnen und Autofahrer einige Baustellen. In zwei Bauphasen wird der Asphalt am Mittleren Ring ausgebessert. Los geht es am Freitag, um 20 Uhr bis Dienstag,10. Juni, 6 Uhr am Mittleren Ring Nord zwischen der Lerchenauer Straße und der Hanauer Straße. Der Verkehr wird auf eine Spur reduziert, manche Auf- und Abfahrten werden gesperrt.

Chiemgaustraße ab der zweiten Ferienwoche komplett gesperrt

Die zweite Bauphase dauert von Freitag, 13. Juni, 18 Uhr bis voraussichtlich Montag, 16. Juni, 6 Uhr an. Auch in dieser Zeit ist eine Abfahrt gesperrt und die Straße bleibt teilweise nur einspurig befahrbar.

Außerdem wird die Fahrbahn am Mittleren Ring Süd in der Chiemgaustraße zwischen Traunsteiner Straße und Untersberger Straße saniert. In diesem Abschnitt wird die Chiemgaustraße komplett gesperrt sein. Bereits am Donnerstag und Freitag davor kommt es dort tagsüber zu ersten Einschränkungen: Zwischen 9 und 15 Uhr dann fallen einzelne Fahrspuren weg.