Schienen-, führer- und oberleitungslose China-Tram für München?

Ein chinesisches Unternehmen hat die Autonomouas-Rail-Rapid-Transit-Bahn ART entwickelt. Entlang einer Markierung auf der Straße fährt ein solcher Zug eine feste Strecke durch die Stadt. Über Sensoren findet er den Weg ohne Fahrer. Die Batterien reichen für 40 Kilometer Reichweite ohne Nachladen.

Autonome Asphalttram

Gedacht ist diese autonome Asphalttram für kleine und mittlere Städte, die keine Schienenverkehrsmittel haben. CSU-Stadträtin Dorothea Wiepcke möchte von den Stadtwerken München überprüfen lassen, ob das für die Stadt München eine Möglichkeit wäre. Schließlich haben Tram- und U-Bahnstrecken eine lange Bauzeit und sind im Unterhalt teuer.

Elektrobuszug mit großem Akku

Streng genommen ist das gummibereifte Gefährt aus Asien eine Art Elektrobuszug. Der Verkehrspolitische Sprecher der Grünen im Münchner Rathaus, Paul Bickelbacher, sieht das kritisch - wegen des großen Akkus. Außerdem brauche die autonome Straßentram auch eine eigene Spur, sonst würde sie im Verkehr stecken bleiben. Die Genehmigung würde sehr lange dauern. Sinnvoller aus Sicht der Grünen wäre es deshalb, längere herkömmliche Trambahnen einzusetzen.

Stadtrandverbindung ab Neuperlach Süd nach Taufkirchen?

Die führer- und schienenlose Autotram wurde auch schon als Stadtrandverbindung vorgeschlagen. So könnten sich die Freien Wähler Taufkirchen so einen Elektro-Bus-Zug von der U-Bahn-Endstation Neuperlach Süd zur Jochen-Schweizer Arena in Taufkirchen vorstellen.

Leise und vergleichsweise billig

Hauptargumente sind hier der einigermaßen geräuschlose Fahrbetrieb und die geringeren Kosten für so eine Autotram. Die Route könnte entlang der A8 führen und auch die Bundeswehruni und den Ludwig-Bölkow-Campus anbinden, so die Freien Wähler.