Schiefer Kran in Regensburg gesichert - Abbau beginnt

Ein sogenannter Berge-Kran muss den in Schieflage geratenen Baukran mitten in einem Regensburger Wohngebiet abbauen. Der schiefe Baukran, der umzustürzen gedroht hatte, wird abgestützt und dann abgebaut. Die Gefahr sei nun gebannt, erklärte die Polizei auf BR-Anfrage. Die Anwohner konnten bereits in ihre Häuser zurückkehren.

Kran drohte zu kippen

25 Wohnungen hatten wegen des gefährlich schiefen Baukrans und des damit verbundenen Risikos evakuiert werden müssen. Die Anwohner harrten im Freien aus, mussten aber nach Polizeiangaben nicht betreut werden. Während des Rückbaus ist die Lieblstraße in Regensburg, neben der die Baustelle mit dem schiefen Kran liegt, komplett gesperrt. Bis zum frühen Samstagabend - etwa 18 Uhr - werde die Bergung dauern, schätzt die Polizei.

Der Baukran war in Schieflage geraten, weil der Boden wegen des vielen Regens aufgeweicht ist. Nun wird er also gestützt, bis der Abbau erfolgt ist. Das betroffene Wohngebiet liegt zwischen zwei Donauarmen, in der Nähe des Dultplatzes in Regensburg.