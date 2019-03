Schiefer Baukran in Regensburg abgebaut

Ohne Zwischenfälle konnte am Samstagnachmittag der instabile Kran in einem Regensburger Wohngebiet zurückgebaut werden. Er drohte umzukippen, denn der Boden der Donauinsel war durch den Starkregen in der Nacht aufgeweicht worden.

Evakuierung ins Freie

Zunächst wurde der Baukran abgestützt, damit er nicht umfällt. Mehrere Anwohner umliegender Häuser auf der Donauinsel nahe der Regensburger Altstadt mussten ihre Häuser und Wohnungen vorübergehend verlassen. 25 Haushalte waren laut Polizei betroffen.

Bergekran baute den schiefen Kran ab

Zum Abbau des Krans wurde die Lieblstraße gesperrt. Die Einsatzkräfte forderten einen Bergekran an, mit dem der Kran zurückgebaut werden konnte. In der Zwischenzeit konnten die Anwohner bereits zurück in ihre Wohnungen. Wie die Polizei meldet, war die Aktion gegen 20 Uhr abgeschlossen. Auf der Baustelle, auf der nun ein Kran fehlt, entsteht eine Anlage mit hochpreisigen Wohnungen.