Schickes Holzhaus für mehr Nachhaltigkeit

Seit einem Jahr ist der neue Arbeitsplatz von Wolfgang Kerwagen "einfach angenehm". Er ist Leiter des Amts für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten (AELF) in Ansbach. Ein Totalholzbau, der viele Jahre aufwendig geplant und schließlich drei Jahre lang gebaut wurde.

Alles aus Holz

Der Bau des AELF besteht fast zu100 Prozent aus Holz. Nur die Bodenplatten sowie die Stufen der Holztreppe stellen eine Ausnahme dar. Sogar der Aufzugschacht ist aus Holz. Läuft man durch die Gänge mit Holzwänden und der Holzdecke, wirkt alles gedämmt, nichts wirkt kalt oder steril, was man vielleicht eher mit einer Behörde in Verbindung bringt. Und tatsächlich ist es auch nicht kalt: 21 Grad Celsius zeigen die Thermostate an, obwohl nicht geheizt wird. Doch das Gebäude ist gut gedämmt - im Winter wie im Sommer, wo es trotz Rekordhitze nie mehr als 26 Grad im Inneren hatte.

Speichert für Jahrzehnte CO2

Die Hälfte des Gewichtes von Holz ist Kohlenstoffdioxid, erklärt Alexander Schulze von C.A.R.M.E.N. Das Centrale Agrar-Rohstoff Marketing- und Energie-Netzwerk unterstützt bei Vorhaben im Rahmen der Energiewende. Alexander Schulze berät bei Holzbauprojekten wie diesem. Damit ist Holz der optimalste nachwachsende Baustoff. Darüber hinaus gibt es Lehm und Stroh. Das Holz des AELF Ansbach speichert in seinen Wänden CO2 über Jahrzehnte.

Staatliches Bauamt soll nur noch mit Holz bauen

Das Staatliche Bauamt Ansbach war Bauherr des AELFs. Damals war das Projekt neu, inzwischen gibt es eine Vorschrift in Bayern, dass öffentliche Gebäude mit Holz gebaut werden müssen, erklärt Hubert Wagner, Leiter des Staatlichen Bauamts Ansbach. Nur in Ausnahmen würden noch andere Bauten wie beispielsweise aus Beton geplant werden. Und auch wenn es schon aktuell noch weitere erwähnenswerte Holzbauprojekte in Bayern wie etwa den neuen TUM-Campus in München gibt, so Wagner, bleibt das AELF Ansbach als Totalholzbau besonders.

Fachtag für innovativen Holzbau

Das AELF Ansbach ist ein Vorzeigeprojekt in Bayern. Der Fachtag für Innovativen Holzobjektbau findet am Donnerstag deswegen dort statt, um andere für Holzbau zu begeistern. Architekten und Planer sollen hier direkt mit Stadt- und Gemeindevertretern zusammengebracht werden, damit öffentliche Gebäude künftig nach dem Vorbild des AELF Ansbach entstehen können. Es werden Führungen des Staatlichen Bauamts durch das Holzgebäude angeboten, das gleichzeitig ein Passivhaus ist.

"Nicht an Bauqualität sparen"

Alexander Schulze von C.A.R.M.E.N. beobachteten in diesen Zeiten der Kostensteigerungen, dass viele bei privaten und öffentlich Bauprojekten sparen. Das will er verhindern, da gerade der Bau eine Investition für Jahrzehnte ist. Lieber man spart an der Gebäudegröße oder der Ausstattung, aber nie an der Konstruktion selbst, so Schulze.