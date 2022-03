Schick: Ukraine-Krieg ist "Bankrotterklärung der Menschlichkeit"

Der Erzbischof des Erzbistums Bamberg, Ludwig Schick, hat den Krieg gegen die Ukraine und jeden Krieg in der Welt als "Bankrotterklärung der Menschlichkeit" bezeichnet. In einer Friedens-Andacht im Bamberger Dom am Freitag rief der Erzbischof dazu auf, dass die "Menschlichkeit gegen die Unmenschlichkeit Putins und seiner Verbündeten" siegen möge.

Erzbischof Schick: "Jeder Krieg kann verhindert werden"

Das Unverzeihlichste bei jedem Krieg sei es, dass er gar nicht nötig gewesen wäre, so Schick weiter. Mit Menschlichkeit könne jeder Krieg verhindern werden. "Menschen und Regierungen können durch ihre Unmenschlichkeit die Menschlichkeit zum Bankrott führen, aber nicht zerstören", sagte Schick.

Gottesdienst im Bamberger Dom mit Geflüchteten

Das Erzbistum folgte damit dem Aufruf von Papst Franziskus, der in Rom die Menschheit, insbesondere Russland und die Ukraine dem Unbefleckten Herzen Mariens weihte. Die Weihe wurde in der ganzen Welt mit vollzogen. Am Gottesdienst im Dom nahmen auch geflüchtete ukrainische Mütter mit ihren Kindern teil.

Der Pfarrer der griechisch-katholischen Gemeinde in Bamberg, Andrii Khymchuk, hatte in seiner Einführung auf die Not der ukrainischen Flüchtlinge hingewiesen. Auch der Pfarrer der rumänisch-orthodoxen Gemeinde, Ionut Paun, beteiligte sich an der Weihe.