Schick im Homeoffice: Styling-Tipps für Videokonferenzen

Mehrmals in der Woche sucht Regine Schrodberger den Kontakt zu ihren Kundinnen online. Die 51-Jährige ist selbstständige Schmuckberaterin und legt nicht nur aus beruflichen Gründen Wert auf ein gepflegtes Äußeres. "Wenn ich nicht geschminkt bin und nichts im Gesicht habe, dann fühle ich mich einfach leer", erklärt sie. Mit Make-up fühle sie sich sicherer und das sei in ihrem Job auch wichtig. Um auch online in Zeiten von Corona gut rüberzukommen, sucht Regine Schrodberger Rat bei der Expertin. Die Roßtaler Kosmetikerin Gabi Lösel kennt alle fiesen Styling-Fallen: "Grundsätzlich ist es ja so, dass die Laptop-Kameras oder Kameras überhaupt sehr viel Farbe und Licht schlucken. Da sollte man durchaus etwas mutiger sein und zu Farben greifen, die man sich sonst im Büroalltag nicht zu verwenden traut."

Die richtige Grundlage formt den natürlichen Look

Bevor es an die Farbe geht, muss aber zunächst gut grundiert werden. Über ein Video-Online-Portal weist Gabi Lösel die Schmuckberaterin zunächst an, eine flüssige Foundation dünn aufzutragen. Der Concealer oder Abdeckstift unter den Augen sorgt für einen wachen, offenen Blick und Transparentpuder hilft gegen das lästige Glänzen im Gesicht.

Ausdrucksstarke Augen mit der richtigen Schminktechnik

Der zentrale Blickfang im Gesicht aber sind die Augen. Die sollten bei Videokonferenzen besonders betont werden, rät die Expertin. Regine Schrodberger ist Brillenträgerin. Deshalb steht ihr ein heller Lidschatten besonders gut. Den trägt sie auf dem beweglichen Lid auf bis unter die Augenbrauen. "Wenn jemand keine Brille trägt, kann er, wenn er sich’s zutraut, am oberen Augenlid einen Eyeliner ziehen und die Wimpern kräftig tuschen. Das macht die Augen sehr ausdrucksstark, ohne dass es sehr geschminkt ausschaut", weiß Gabi Lösel.