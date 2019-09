28.09.2019, 15:36 Uhr

Scheunenbrand in Waldkraiburg - Brandstiftung vermutet

In einer Scheune in Waldkraiburg im Landkreis Mühldorf am Inn ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.