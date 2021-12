Scheunenbrand in Arzberg: Mehr als 100.000 Euro Schaden

In Arzberg im Landkreis Wunsiedel hat an Heiligabend eine Scheune gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, sei das Feuer kurz nach 13 Uhr in einer Hackschnitzel-Heizungsanlage eines Bauernhofes im Arzberger Ortsteil Röthenbach ausgebrochen.

Brandursache unklar: Sachschaden im sechsstelligen Bereich

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, waren bereits große Teile der Scheune in Flammen gestanden. Eine technische Brandschutzvorrichtung habe verhindert, dass sich das Feuer über die Leitungen weiter ausbreitete, heißt es. Verletzt wurde niemand. Die Scheune gilt nun als einsturzgefährdet. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache übernommen.