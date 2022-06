Scheunenbrand: Hoher Sachschaden und zwei Dutzend tote Hühner

In Bad Berneck ist in der Nacht ein Feuer in der Scheune eines landwirtschaftlichen Betriebes ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, befanden sich mehrere Tiere in der Stallung, unter anderem Hühner. Als die vier Bewohner des Anwesens das Feuer bemerkten, versuchten sie das Vieh zu retten. Dabei zogen sich zwei Personen leichte Verbrennungen zu. Die vier Besitzer schafften es, die meisten Tiere ins Freie zu bringen, darunter auch sieben Pferde. 24 Hühner starben jedoch in den Flammen.

Brandursache ist noch unklar

Feuerwehr und THW waren mit rund 300 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Laut Polizei wird der Einsatz noch bis Samstagmittag andauern. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus konnte die Feuerwehr verhindern, die Scheune wurde durch den Brand allerdings komplett zerstört. Der Schaden wird nach ersten Erkenntnissen auf rund 200.000 Euro geschätzt. Wodurch das Feuer ausgelöst wurde, ist laut Polizei noch unklar. Die Kripo Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen.