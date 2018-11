Scheunenbrand bei Miltenberg – Rinder können sich retten

Gegen 22.20 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über den Scheunenbrand an der Kreisstraße MIL 5 ein. Als die erste Streife eintraf, stand die Scheune, in der rund 25 Rinder untergebracht waren, bereits im Vollbrand. Teile des Daches waren schon eingestürzt. Die Rinder konnten die Scheune glücklicherweise über einen rückwärtigen Teil verlassen und gelangten so auf eine Koppel.

Hoher Sachschaden

Während die Feuerwehr löschte, stürzten weitere Teile des Dachstuhls ein. Der Sachschaden dürfte mindestens im fünfstelligen Bereich liegen. Die Löscharbeiten zogen sich über Stunden hin. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen.