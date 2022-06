Scheunenbrand bei Creußen - Hasen und Schafe sterben

Aus bislang unbekannter Ursache sind am Dienstagabend bei einem Brand in Creußen zwei Scheunen abgebrannt. Vier Tiere kamen ums Leben. Es ist der zweite Stallbrand im Landkreis Bayreuth binnen weniger Tage.

Schafe und Hasen sterben bei Scheunenbrand

Wie ein Sprecher der Polizei dem BR mitteilte, wurde bei dem Vorfall im Ortsteil Tiefenthal zwar kein Mensch verletzt, für vier Tiere kam aber jede Hilfe zu spät. Demnach kamen zwei Hasen und zwei Schafe in den Flammen ums Leben. Drei weitere Schafe konnten gerettet werden.

Feuerwehr verhindert übergreifen der Flammen auf Wohnhaus

Insgesamt 170 Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindern. Über die Höhe des Sachschadens kann die Polizei derzeit noch keine Angaben machen.

Erst vor wenigen Tagen hatte in Bad Berneck im Landkreis Bayreuth eine Scheune gebrannt. 300 Einsatzkräfte waren mit den Löscharbeiten beschäftigt. 34 Hühner starben in den Flammen. Zwei Tage später vermeldete ein Verein für Tierhilfe eine große Spendenbereitschaft in der Region.