Scheune und Stallgebäude im Oberallgäu stehen in Flammen

Im Dietmannsrieder Ortsteil Probstried im Landkreis Oberallgäu ist am Donnerstagmittag ein Feuer in einem Heulager ausgebrochen. Der Brand ist nach Informationen der Polizei auf das benachbarte Stallgebäude übergegangen. In dem in Flammen stehenden Stall waren eine Zugmaschine und ein Hänger.

Feuerwehr verhindert Übergriff auf Wohnhaus

Laut Polizei konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr verhindern, dass der Brand auch das Wohnhaus erfasst. Ob auch Tiere im Stall waren waren und was die Ursache des Brands ist, ist noch unklar. Bislang gibt es noch keine Informationen über Verletzte oder zur Schadenshöhe.