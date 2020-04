Scheune niedergebrannt, Landwirt zieht sich Brandverletzungen zu

Laut Polizeipräsidium Unterfranken gingen am Donnerstag (09.04.20) gegen 16.40 Uhr erste Mitteilungen über eine große Rauchsäule aus Richtung des Aussiedlerhofes in der Straße "Am Steinberg" bei Feuerwehr und Polizei ein. Trotz der sofortigen Alarmierung der regionalen Feuerwehren stand die Scheune beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei bereits im Vollbrand.

Der Eigentümer der Scheune hatte noch versucht, einen Traktor vor den Flammen zu retten. Er zog sich Brandverletzungen an den Armen zu. Nach der medizinischen Erstversorgung von Notarzt und Rettungsdienst kam der Mann in ein Krankenhaus. Ein vollständiges Abbrennen der Scheune konnte nicht mehr verhindert werden.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Brandursache und der exakten Schadenshöhe. Die Polizei geht bei dem Sachschaden von einem mittleren fünfstelligen Betrag aus.

