Scheune in Oberpleichfeld ausgebrannt

Am frühen Morgen hatte ein Nachbar über Notruf mitgeteilt, dass eine Scheune in der Oberpleichfelder Herrngasse brennt. Als die Rettungskräfte eintrafen, loderten Flammen bereits hoch aus dem Dachstuhl. Da die Feuerwehr den Einsatzort in kürzester Zeit erreichte, konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnanwesen verhindern werden. Ob das Gebäude dennoch beschädigt wurde, kann jetzt erst geklärt werden.

Keine Verletzten

Die Bewohner des Hauses konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe und die Brandursache sind noch unklar. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen.