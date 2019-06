Auf einem Bauernhof in Wolferstadt im Landkreis Donau-Ries hat es in der Nacht auf den Samstag gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer am Freitagabend in einer Scheune aus. Die Löscharbeiten dauerten bis kurz vor Mitternacht.

Keine Verletzten, Brandursache unklar

Die Scheune brannte den Einsatzkräften zufolge fast völlig aus und muss nun wahrscheinlich abgerissen werden. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Der Sachschaden wird auf 200.000 bis 250.000 Euro geschätzt. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist unklar. Die Kriminalpolizei Dillingen ermittelt.