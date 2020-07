vor 23 Minuten

Scheune in Klingenberg brennt und Feuer geht auf Wohnhaus über

Scheune in Vollbrand – so lautete die Erstmitteilung der Polizei. Im Klingenberger Ortsteil Röllfeld ist in der Nacht eine Scheune in Brand geraten. Das Feuer ging auf ein nebenstehendes Wohnhaus über, verletzt wurde niemand.