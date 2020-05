Scheune in Geslau brennt komplett aus – 30.000 Euro Sachschaden

In Geslau (Lkr. Ansbach) ist in der Nacht auf Sonntag eine Scheune komplett ausgebrannt. Der Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt, wie die Polizei Rothenburg ob der Tauber mitteilte. Demnach stand die Scheune beim Eintreffen der Feuerwehr bereits im Vollbrand. In der Scheune befanden sich mehrere ältere Fahrzeuge, die beim Brand zerstört wurden.

Polizei sucht Zeugen

Ein Übergreifen auf angrenzende Häuser konnte durch die Feuerwehr verhindert werden, verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Rothenburg o.d.T unter der Telefonnummer 09861-9710 zu melden.