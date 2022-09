> Scheune abgebrannt: Vier Verletzte und 500.000 Euro Schaden

Bei einem Scheunenbrand in Steinbach am Wald im Kreis Kronach sind am Sonntag vier Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, konnten die rund 200 Einsatzkräfte vor Ort das vollständige Abbrennen und Einstürzen der Scheune nicht verhindern.