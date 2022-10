Scheuer zu Maskengeschäft: "Würde alles genauso wieder machen"

Im Frühjahr 2020 war Andreas Scheuer nicht einfach nur Bundesverkehrsminister. Er selbst bezeichnet sich als "Mobilitäts- und Logistikminister" und "Mitglied im Corona-Kabinett". Das soll die zentrale Rolle des Amtes verdeutlichen: Frühjahr 2020, das war die Zeit, als die Corona-Pandemie einen ersten Höhepunkt erreichte.

Masken waren Mangelware. "'Beschaffung' war das zentrale Wort in jeder Sitzung", erinnert sich Scheuer. Der CSU-Politiker ist als Zeuge in den bayerischen Landtag gekommen. Er soll seine Rolle bei einem millionenschweren Maskengeschäft zwischen einem niederbayerischen Unternehmer und der Staatsregierung erklären.

Scheuer: "18 Stunden gearbeitet und davon zehn telefoniert"

Seinen Auftritt eröffnet Scheuer mit einer vorbereiteten Erklärung. In eindringlichen Worten schildert der Ex-Minister die "dramatische pandemische Lage" und den Mangel an Masken im Frühjahr 2020: "Engpässe, Überlastungen, große Anspannungen" habe es gegeben.

Er selbst habe "in dieser Zeit 18 Stunden gearbeitet und davon zehn telefoniert". Stress also, zumal für den "Mobilitäts- und Logistikminister". Er habe es aber als seine Pflicht gesehen, "nach bestem Wissen und Gewissen zu helfen".

SMS von Söder - Lieferung aus China

Davon profitierte jedenfalls auch ein Unternehmer aus Scheuers niederbayerischem Wahlkreis Passau. Der Mann wollte in Deutschland Masken aus China verkaufen. Scheuer vermittelte, kontaktierte die bayerische Staatsregierung. Wegen Zweifeln an der Qualität der Masken lehnte das Gesundheitsministerium zunächst ab.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) schaltete sich ein, schrieb eine SMS mit dem Wortlaut: "Müsst ihr nehmen, Scheuer muss das garantieren." In einem Dokument aus dem Gesundheitsministerium war von "massivem Druck aus der Staatskanzlei" die Rede. Die Staatskanzlei selbst bestreitet dagegen, dass hier Druck ausgeübt wurde.

Das Gesundheitsministerium schlug schließlich zu, Anfang April landete ein Flugzeug mit acht Millionen Masken aus China auf dem Münchner Flughafen. Scheuer und Söder nahmen die Ladung öffentlichkeitswirksam in Empfang.

Vorzugsbehandlung für Minister-Bekannte?

Warum Scheuer damals eigentlich am Flughafen gewesen sei, fragt der SPD-Abgeordnete Markus Rinderspacher. Antwort des Zeugen, der nach zweieinhalb Stunden etwas ungeduldig wird, weil er in seinen Wahlkreis Passau will, zu einer Veranstaltung mit Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel: Er habe sich über die Lieferung gefreut und sei von Bayern eingeladen worden, begründet Scheuer seinen Auftritt beim Maskenempfang am Flughafen München.

Später stellte sich dann heraus, dass die Zweifel des Gesundheitsministeriums wohl berechtigt, die Masken in Teilen mangelhaft waren und ausgetauscht werden mussten. "Schrottmasken", sagt Scheuer selbst. Und weist darauf hin, dass er nicht jede der acht Millionen Masken probiert habe.

Verschaffte Scheuer dem Unternehmer durch seine Vermittlung zu Unrecht Vorteile? Profitierte er gar selbst? Das sind, im Kern, die Fragen, die der Ausschuss beleuchten will. Der SPD-Abgeordnete Rinderspacher sieht den Verdacht der "unbotmäßigen Vorzugsbehandlung".

"Bin kein TÜV-Prüfer"

Scheuer weist alle Vorhaltungen zurück: Er habe den Unternehmer aus Passau nur flüchtig gekannt, dessen Angebot lediglich weitergeleitet. Wirtschaftliche Vorteile habe er für seine Vermittlungsdienste nicht erhalten, "das verbietet schon das Bundesministergesetz". Für die mangelhafte Qualität der "Schrottmasken" übernimmt Scheuer keine Verantwortung: Er sei "kein Qualitätsgutachter und kein TÜV-Prüfer". Fazit: "Ich würde alles genauso wieder machen."

Dann wird Scheuer mit einem Email-Verkehr konfrontiert: Demnach hatte der Unternehmer aus Passau bereits im März dem Gesundheitsministerium vergeblich chinesische Masken angeboten. Die Qualität überzeugte die Behörden nicht. Der Nachfrage des stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses, Florian Siekmann von den Grünen, ob Scheuer das wusste, weicht der CSU-Politiker aus. Gesprochen habe man vielleicht darüber. Siekmann hält das für problematisch: Den Schaden hätten Verwaltung und Kliniken gehabt, "weil monatelang Schrottmasken wieder eingesammelt werden mussten".

Karin Baumüller-Söder als Zeugin im Untersuchungsausschuss

Am Abend kommt noch Karin Baumüller-Söder in den Untersuchungsausschuss, die Ehefrau des Ministerpräsidenten. Die Firma ihrer Familie stellte in Aussicht, 16 Millionen Masken zu beschaffen. Als das Geschäft hakte, rief Baumüller-Söder laut "Nürnberger Nachrichten" im bayerischen Gesundheitsministerium an, bei der zuständigen Abteilungsleiterin. Zum Abschluss kam der Handel dennoch nicht, weil das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelkontrolle aus "fachlicher Sicht" gegen den Kauf votierte.