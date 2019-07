Schon vor einigen Wochen startete an der A3 bei Aschaffenburg ein deutschlandweit einmaliges Projekt: eine Lärmschutzwand, in die Fotovoltaik-Elemente integriert sind. Heute besucht Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) die Baustelle zwischen Goldbach und Hösbach. Die Verkehrsinitiative Hösbach nimmt das zum Anlass für einen offenen Brief an Scheuer. Darin beschwert sich der Verein über die unzumutbare Lärmbelästigung in der Ortsdurchfahrt.

100.000 Fahrzeuge pro Tag auf der A3

Der Brief beschreibt die Verkehrssituation in und um Hösbach – vor allem dann, wenn auf der A3 Stau ist. 100.000 Fahrzeuge rollen über den Autobahnabschnitt am Tag. Wenn aber auf der Autobahn nichts mehr geht, dann wird die Ortsdurchfahrt in Hösbach als Umleitungsstrecke genutzt. Die Verkehrsinitiative fordert darüber nachzudenken, ob Lkw im Falle von Staus zum Verbleib auf der Autobahn gezwungen werden könnten. Auch eine Sperrung der Bundesstraßen an Wochenenden, also ähnlich wie entlang der Brennerautobahn in Österreich, hält die Initiative für eine Option. "Die Möglichkeiten werden durch die lokalen Behörden nicht genutzt, möglicherweise wegen Anweisungen des Bundesverkehrsministeriums", vermutet die Verkehrsinitiative.