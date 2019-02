Scheuer ruft zu juristischem Widerstand gegen Fahrverbote auf

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer rät den Kommunen und Ländern ausdrücklich, sich "mit allen juristischen Mitteln" gegen gerichtlich angeordnete Fahrverbote zur Wehr zu setzen.

Fahrverbote bei zu wenig Gegenwehr

Die betroffenen Länder und Kommunen müssten darlegen, "welche Maßnahmen sie zur Luftreinhaltung in der Zwischenzeit ergriffen haben, etwa die Nachrüstung von Diesel-Bussen im öffentlichen Nahverkehr - und wie sich dadurch die Luftqualität verbessert", sagte Scheuer. In einer Stadt wie Stuttgart gebe es auch deswegen ein Fahrverbot, weil sie nicht alle juristischen Möglichkeiten ausgeschöpft habe.

Der Verkehrsminister äußerte die Hoffnung, dass die meisten der verhängten Fahrverbote gar nicht in Kraft treten und die übrigen schon bald wieder aufgehoben werden. In vielen deutschen Städten werden die auf EU-Ebene festgelegten, gesetzlich geltenden Stickoxid-Grenzwerte überschritten. Deshalb drohen Fahrverbote für Diesel, in einigen Städten sind sie in einzelnen Straßen schon in Kraft. Das sorgt für große Kontroversen.

Autopakt soll Arbeitsplätze sichern

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder strebt indessen einen "nationalen Pakt zur Sicherung der Automobilindustrie" an. Deutschland brauche eine gemeinsame Strategie und Forschungspolitik zum Erhalt der Arbeitsplätze, sagte der CSU-Vorsitzende der "Augsburger Allgemeinen" (Samstag). Ideologisch geprägte Debatten wie bisher könne sich Deutschland auf Dauer nicht mehr leisten. "Denn wir sägen uns den Ast ab, auf dem wir industriepolitisch sitzen", so Söder.

Deutschland muss bei der Batterieproduktion aufholen

Die deutsche Autoindustrie müsse sich die Technologieführerschaft bei Antrieben und beim Autonomen Fahren sichern. Sonst "bekämen wir nicht nur in Bayern massive industrielle Probleme", sagte Söder den "Nürnberger Nachrichten". Dazu gehöre auch der Aufbau einer heimischen Batterieproduktion für Elektroautos. Batterietechnik sei zu wichtig, um völlig abhängig zu sein von anderen. Deutschland müsse aber auch in andere Richtungen forschen, etwa in die Entwicklung von synthetischen Kraftstoffen.

Söder fordert bessere Zusammenarbeit

Weil es um Arbeitsplätze gehe, würden zum Autopakt auch Gewerkschafter, Betriebsräte und Wissenschaftler gehören, sagte Söder den Zeitungen. Notwendig seien mehr konstruktive Gespräche über Verkehr und Klimaschutz anhand von Fakten. Im Moment säßen Politik, Wirtschaft und Umweltschützer in ihren Schützengräben.

Bund, Länder und Gemeinden müssten mehr Geld in die Hand nehmen für den Nahverkehr, sagte der Ministerpräsident. Das sei ein Kraftakt, aber auch Bayern brauche mehr Linien, einen besseren Takt auf die Linien und günstigere Tarife.

Autochefs treffen sich am Montag in München

Für Montag hat Söder Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, die Chefs von Audi, BMW und MAN, Zulieferer und Gewerkschafter zu einem "Zukunftsforum Automobil" in München eingeladen. In Bayern hängen gut 400.000 Arbeitsplätze an der Autoindustrie.