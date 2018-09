Scheuer besteht nicht auf Selbstbeteiligung von Dieselfahrern

Priorität auf Rücknahme oder Tausch von Dieselfahrzeugen

Scheuer betonte, seine Prioritäten lägen bei Rücknahme oder Tausch betroffener Fahrzeuge, nicht bei der Hardware-Nachrüstung. Er sei mit einem Vorschlag in die Gespräche mit den deutschen Autoherstellern gegangen.

Scheuers Vorschlag zu Dieselnachrüstung

Laut Handelsblatt hatte Scheuer bei dem Spitzentreffen zwischen Politik und Industrie am vergangenen Sonntag vorgeschlagen, dass PKW Besitzer mit bis zu 20 Prozent an der 3.000 Euro teuren Hardwarenachrüstung beteiligt werden sollen. 80 Prozent der Kosten solle dann der Hersteller zahlen. Für alle anderen Fahrzeuge solle die Industrie Umtauschprämien anbieten, so die Idee des Bundesverkehrsministers. Einen Zuschuss des Staates habe Scheuer nicht geplant.