"Scherzanruf" bei Bestattungsunternehmen nach angeblichen Morden

Nachdem ein 21-Jähriger am Samstagabend bei einem Bestattungsunternehmen im Landkreis Main-Spessart angerufen und den "Scherzanruf" für seinen Social-Media-Account gefilmt hat, ermittelt nun die Polizei gegen ihn. Die Beamten prüfen zudem, ob er die Kosten des Einsatzes tragen muss, so die Polizei heute in einer Pressemitteilung.

Angeblicher Mord an Ehemann und Geliebter

Am Samstagabend hatte ein Bestattungsunternehmen aus dem Raum Main-Spessart die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken in Würzburg wegen eines ominösen Anrufs verständigt: Jemand habe mit verstellter Frauenstimme und unterdrückter Telefonnummer angerufen und für den Folgetag die Abholung von zwei verstorbenen Personen beauftragt.

Hierbei würde es sich angeblich um ihren Ehemann und seine Geliebte handeln – die vermeintliche Anruferin hätte die beiden soeben vergiftet. Im Anschluss wurde das Telefongespräch beendet.

Anruf gefilmt und auf Social-Media veröffentlicht

Die Polizei konnte den Anrufer bereits nach kurzer Zeit ermitteln: Es handelte sich um einen 21-jährigen Mann, der den Anruf für seinen Social-Media-Account gefilmt und auch direkt dort veröffentlicht hatte.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Vortäuschens einer Straftat und der Störung des öffentlichen Friedens durch die Androhung von Straftaten. Zudem prüfte das Polizeipräsidium Unterfranken, ob dem jungen Mann die Einsatzkosten in Rechnung gestellt werden können. Die Polizei betont in ihrer Mitteilung, dass jeder, der aus Spaß den Notruf wähle oder eine Straftat vortäusche, mit straf- und auch zivilrechtlichen Konsequenzen rechnen müsse.