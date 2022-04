Scherz? SPD-Generalsekretär würde Feind nach Weiden verbannen

Die Frage, wohin er seinen größten Feind verbannen würde, hat der bayerische SPD-Generalsekretär Arif Tasdelen kürzlich in einem Magazin-Interview mit "Weiden in der Oberpfalz" beantwortet. Wie er zu dieser Antwort kommt, führte der bayerische Landtagsabgeordnete nicht weiter aus.

Weidener CSU-Landtagsabgeordneter fordert Entschuldigung

In einem offenen Brief forderte der aus Weiden stammende Stephan Oetzinger (CSU) jetzt eine Entschuldigung - Tasdelens Aussage, die so auch in Oberpfälzer Medien ihren Weg fand, sei eine "Beleidigung für die ganze Stadt". Tasdelen erwiderte laut Onetz.de, die Forderung sei übertrieben. Seine Aussage habe er als Kompliment an die Stadt Weiden verstanden. Er habe damit ausdrücken wollen, dass er keine Feinde habe und dass er - wenn er einen Feind hätte - diesem nichts Böses wünschen würde.

Tasdelen bedauert missverständlichen "launigen Scherz"

Dem BR sagte Tasdelen auf Anfrage, sein "launiger Scherz" sei missverständlich gewesen, das bedaure er: "Um es noch einmal ganz deutlich zu machen: Ich kenne und ich liebe Weiden! Schon mit 17 Jahren als Auszubildender beim Arbeitsamt habe ich die Stadt in der Oberpfalz oft besuchen dürfen. Mit dem Weidener Oberbürgermeister stehe ich heute in gutem Kontakt."

Weidens OB findet Forderung nach Entschuldigung übertrieben

Weidens Oberbürgermeister Jens Meyer, wie Tasdelen SPD-Mitglied, hält Oetzingers Forderung nach einer Entschuldigung ebenfalls für übertrieben. Er habe mit Tasdelen telefoniert und dabei habe sich herausgestellt, dass die Sache ein, wenngleich auch unglücklich formulierter, Scherz gewesen sei, sagte er heute dem Bayerischen Rundfunk.

Bürgerumfrage: liebenswürdige Stadt mit vielen Vorzügen

Die Bürger der Stadt sehen die Sache mit gemischten Gefühlen. In jedem Fall habe sich Tasdelen mit seiner Aussage keinen Gefallen getan, sagten sie in einer stichprobenartigen Umfrage des BR. Denn Weiden sei eine liebenswürdige Stadt mit vielen Vorzügen.