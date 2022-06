Scherz erlaubt: Schaum im Brunnen am Volkacher Marktplatz

Eine Badewanne voller Schaum, am liebsten würde man sich gleich hineinsetzen. Doch die Badewanne ist eigentlich ein Brunnen, nämlich der auf dem Marktplatz in Volkach an der Mainschleife. Als der zweite Bürgermeister von Volkach Udo Gebert (Freie Wähler) am Samstagmorgen zu einer Feuerwehr-Übung gefahren ist, hat er den Schaum bemerkt und die Polizei verständigt.

Wohl Spülmittel in den Volkacher Brunnen geschüttet

"Der Schaum war wirklich einen halben Meter hoch. Es sah aus wie ein Schaumbad", berichtet Gebert im Gespräch mit BR24. Er ist gerade diensthabender Bürgermeister, weil sein Amtskollege im Urlaub ist. Es war wohl ein Scherz in der Nacht von Freitag auf Samstag: Wahrscheinlich haben Unbekannte Spülmittel oder Waschpulver in den beliebten Brunnen vor dem Rathaus geschüttet.

Zweiter Bürgermeister: Es ist schade ums Wasser

"Ich habe mich geärgert, dass ich als zweiter Bürgermeister nicht zum Schaumbad eingeladen wurde", sagte Gebert mit einem Schmunzeln. "Es ist vor allem schade ums Wasser. Wir leben ja in einer trockenen Region, in der Wasser Mangelware ist. Unser Wasserwart vom Bauhof hat den Brunnen erst letzte Woche komplett sauber gemacht. Jetzt musste er über 5.000 Liter ablassen und den Brunnen reinigen", so Gebert weiter. Wahrscheinlich folgen in dieser Woche weitere Arbeiten.

Polizei Kitzingen bittet um Hinweise zum Schaumbad

Am Brunnen selbst ist nach aktuellem Stand nichts kaputt gegangen. Die Polizei in Kitzingen bittet aber um Hinweise. Laut Gebert wurden in der Nacht auf Samstag auch mehrere Autos in der Volkacher Altstadt beschädigt.