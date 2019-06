Scherz-Anruf beim Notruf: Sozialstunden als Strafe

Es war ein richtig dummer Scherz-Anruf beim Notruf, nur leider gar nicht lustig: "Ich glaube, ich habe einen Herzinfarkt", mit diesem Satz meldete sich ein 20-jähriger Anrufer an einem Januarabend gegen Mitternacht bei der Polizei. Der junge Taufkirchner gab auch bereitwillig seine Personalien und seinen Aufenthaltsort an - und dass er eine Menge LSD genommen habe. Fünf Minuten später nochmal ein Anruf: Der Notruf sei nur ein Scherz gewesen. Die Polizei kam trotzdem in die Wohnung des 20-Jährigen – dort fanden sie ihn, zwar angetrunken, aber ansonsten kerngesund.

Zur Strafe gemeinnützige Arbeit

Es kam zum Prozess am Amtsgericht in München; da präsentierte der junge Mann eine andere Version. Er habe sich nach Alkohol und Drogen tatsächlich schlecht gefühlt und verschiedene andere unglückliche Umstände seien zusammen gekommen. Das Gericht allerdings glaubte dem Taufkirchner nicht: Alkohol hin oder her - die Notrufnummer habe er nur zum Scherz gewählt. Jetzt muss er gemeinnützige Arbeit leisten - und sich bei einer Jugendhilfeeinrichtung selbst beraten lassen.