Scherz-Anruf: Angeblicher Gasaustritt mit Verletzten

Dieser üble Scherz wird teuer: Bei der Integrierten Rettungsleitstelle Traunstein ist am Montagnachmittag ein Anruf eingegangen, in dem von einem Gasaustritt in einem Mehrfamilienhaus in Traunreut die Rede war. Mehrere Menschen seien verletzt und bräuchten Hilfe.

Notruf: Besucher des Hauses wollte Scherz machen

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten zu einem Großeinsatz aus. Zwei Stunden lang wurde das gesamte Haus abgesucht, ohne verletzte Menschen aufzufinden.

Wie sich wenig später herausstellte, war der Notruf durch den Besucher eines Hausbewohners abgesetzt worden, der offenbar einen Scherz machen wollte und vor Eintreffen der Einsatzkräfte das Gebäude bereits verlassen hatte.

Teurer Einsatz mit Notarzt, Hubschraubern und Feuerwehren

Gegen den 57-Jährigen ermittelt nun die Staatsanwaltschaft wegen Missbrauchs von Notrufen. Ihn erwartet jetzt aber auch eine hohe Rechnung, da zahlreiche Einsatzkräfte zum vermeintlichen Unfallort geeilt waren.

Genauer gesagt waren das: die Feuerwehren aus Traunreut, Trostberg und Traunwalchen, Vertreter des Kreisfeuerwehrverbands, mehrere Streifenbesatzungen der Polizei Traunreut, Trostberg und der Operativen Ergänzungsdienste, etliche Rettungsfahrzeuge, unter anderem der Einsatzleiter Rettungsdienst, ein leitender Notarzt und mehrere Notarzteinsatzfahrzeuge, sieben Rettungswagen, sieben Krankentransportwagen von den Standorten Traunstein, Garching, Wasserburg, Grassau, Fridolfing und Ruhpolding, vier Rettungshubschrauber von unterschiedlichen Standorten und die Schnelleinsatzgruppen aus Traunstein, Trostberg und Palling.