Scherenburg-Festspiele: Einweihung der neuen Spielstätte

Nach fünf Jahren ist aus einer Vision Wirklichkeit geworden: Am Sonntagnachmittag wird die neue Spielstätte der Scherenburg-Festspiele in Gemünden in Anwesenheit von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eingeweiht – fast auf den Tag genau ein Jahr nach dem offiziellen Spatenstich. Zwar ist das rund 1,6 Millionen Euro Projekt noch nicht komplett fertig. Aber das wichtigste ist geschafft: Die Spielstätte ist vom Burginnenhof umgezogen auf die andere Seite der Ruinenmauer. Der Burginnenhof kann so nun ganzjährig offen bleiben, dient in der Festspielzeit als Foyer für die ankommenden Gäste und für die Gastronomie und ist überspannt vom weithin sichtbaren Kuppeldach der Scherenburgfestspiele.

Neue Zuschauer-Tribüne mit 100 Plätzen mehr

Neu ist die überdachte steile Zuschauer-Tribüne. Sie bietet in 14 Reihen Platz für die 650 Plätze – und damit 100 mehr als bisher. Ein großer Pluspunkt: Sie muss nicht mehr jedes Jahr auf- und abgebaut werden. Die neuen ergonomischen grünen Sitze sind insgesamt bequemer, haben nicht mehr eine so kurze Sitzfläche und eine höhere Lehne. Für sie kann eine Platzpatenschaft übernommen werden. Auf dem Sitz steht dann der eigene Name oder die Firma eingraviert – bislang gibt es bereits knapp 150 Mal. Auch während der am 8. Juli beginnenden und bis 15. August dauernden Festspielzeit und auch darüber hinaus können Neue hinzukommen.

Weitere Baumaßnahmen stehen noch an

Die Spielstätte ist also fertig. Aber folgende Baumaßnahmen stehen noch an: Nach der diesjährigen Spielzeit soll mit dem Nebengebäude, dem Festspielhaus, begonnen werden. Dort wird der Fundus untergebracht, Sanitäranlagen, Garderoben und Umkleiden für die Schauspielenden. "Das alles machen wir in diesen Jahren in Containern provisorisch", so der Geschäftsführer der Scherenburg-Festspiele Christoph Michl. Bereits in diesem Jahr wird es für die Besucher aber auf jeden Fall mehr Toiletten als in den Vorjahren geben, aber eben nicht in einem festen Haus, sondern im Container.

Einweihung mit "Schneewittchen und die sieben Zwerge"

Am Einweihungssonntag dürfen die Gäste Kostproben aller drei Produktionen erleben. Los geht es am 8. Juli, um 10 Uhr mit dem Märchenklassiker "Schneewittchen und die sieben Zwerge". Bis 15. August wird das Stück insgesamt 17 Mal um 10 oder 15 Uhr und einmal am 8. August um 20 Uhr aufgeführt. Das romantische Schauspiel mit Musik "Wie im Himmel" feiert am 13. Juli Premiere und 14 weitere Aufführungen folgen. Und schließlich wird noch die Komödie "Cash – Und ewig rauschen die Gelder" ab 20. Juli insgesamt zwölf Mal gespielt. Es sind bereits über 11.000 Tickets verkauft, aber die Scherenberg-Festspiele hoffen, wieder an die Zahlen vor Corona mit über 20.000 Gästen anknüpfen zu können.