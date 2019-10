Scherenburg-Festspiele 2020: Mit vier Stücken ins Jubiläumsjahr

Peter Cahn, der künstlerische Leiter der Gemündener Scherenburg-Festspiele, und Landtagsabgeordneter Hans Michelbach (CSU), der 1. Vorsitzende des Festspielvereins, haben den neuen Spielplan für den Sommer 2020 vorgestellt. Demnach werden auf der Freilichtbühne der Scherenburg-Ruine das neue Familienstück "Emil und die Detektive" und das schon verfilmte Stück: "Willkommen bei den Hartmanns" aufgeführt. Hinzu kommen die Musik-Revue "Die Mauer muss weg" und das Musical "Beatles on Board". Die Spielzeit wird kommendes Jahr bereits am 30. Juni starten und bis 14. August dauern. Geplant sind 56 Vorstellungen plus zwei Gastspiele. Der Kartenvorverkauf startet am 15. November.

Freilichtbühne soll zeitgemäße Ausstattung erhalten

Michelbach, der Vorsitzende des Festspielvereins kündigte den Bau neuen Spielstätte mit zeitgemäßer Ausstattung. Der Ausbau umfasst eine fest installierte Tribüne für 650 Zuschauer hinter der Burgmauer, barrierefreie Toiletten für die Zuschauer sowie neuen Sanitärräume für die Schauspieler. Dafür sollen etwa 1,2 Millionen Euro investiert werden. Mit dem Spatenstich rechnet Michelbach noch vor dem Festspielbeginn 2020. 2019 kamen 25.000 Zuschauer zu den Scherenburg-Festspielen.