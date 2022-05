Scheinselbständigkeit: Verfahren gegen Labor-Manager eingestellt

Die Strafkammer am Landgericht Augsburg sah den Vorwurf der Anklage gegen aktuelle und frühere Führungskräfte eines Laborunternehmens nur zum Teil als berechtigt an. Die Anklage war ursprünglich von 35 scheinselbständigen Kurierfahrern und von einem Schaden von einer Million Euro ausgegangen.

Rentenversicherung erhält Nachzahlung

Wie ein Gerichtssprecher mitteilte, reduzierte sich der Verdacht jedoch auf nur 15 möglicherweise scheinselbständige Kurierfahrer und auf einen Schaden von 600.000 Euro. Die Rentenversicherung habe sich zudem mit dem Unternehmen auf eine Nachzahlung geeinigt.

Das Strafverfahren wurde mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft und der Angeklagten eingestellt. Die Manager müssen eine Geldauflage in Höhe von zusammen 740.000 Euro zahlen. Das Geld geht an gemeinnützige Organisationen und an den Staat.

Ähnlicher Fall bei weiterem Medizinlabor

Ende 2021 hatte das Landgericht bereits in einem ähnlichen Prozess gegen eine Managerin eines anderen Medizinlabor-Unternehmens das Verfahren ebenfalls gegen eine Geldauflage eingestellt. Auch dort ging es um die Fahrer, die die Proben von den Praxen ins Labor transportieren.

Mit Material von dpa