"Scheinheilig": Kritik an CSU-Plänen zu Sonntagsöffnungen

"Wir bekennen uns zum Schutz der christlichen Feiertage ebenso wie zur Sonntagsruhe", heißt es im gemeinsamen Wahlprogramm von CDU und CSU, das die Schwesterparteien am 21. Juni vorgelegt haben. Gut einen Monat später legte die CSU ein eigenes Wahlprogramm vor, darin heißt es zur Sonntagsfrage: "Wir wollen generell vier verkaufsoffene Sonntage je Jahr ermöglichen. Sie sollen künftig nicht mehr von Märkten, Messen und Veranstaltungen abhängig sein."

Für den Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt (KDA) der Evangelischen Landeskirche Bayern hat der "harmlos klingende Satz" im CSU-Programm "politische Sprengkraft". Denn die CSU-Forderung bricht mit dem "Anlassbezug", der im Grundgesetz verankert ist, damit Kommunen derzeit an bis zu vier Sonntagen im Jahr Ladenöffnungen erlauben können – aber nur da, wo es etwa ein traditionsreiches Stadt- oder Volksfest gibt; oder, wie die CSU formuliert: Märkte, Messen, Veranstaltungen.

"Die CSU rüttelt hier massiv am Sonntagsschutz", sagt KDA-Leiter Johannes Rehm, zumal von "willkürlichen Sonntagsöffnungen" nur wenige Händler profitierten, "aber das Kulturgut Sonntag nimmt großen Schaden".

Bruch "mit allen bisherigen Regelungen"

Der Meinung ist auch die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) in Bayern. "Ein Wegfall des Anlassbezugs bricht mit allen bisherigen Regelungen. Hier droht eine Vervielfachung der Sonntagsöffnungen", sagt der KAB-Vorsitzende Peter Ziegler. Denn der derzeit verpflichtende Bezug zu einer historischen oder kulturellen Veranstaltung führe aktuell dazu, dass längst nicht alle Kommunen diese vier Sonntagsöffnungen ausschöpfen könnten, weil es an einem Anlass fehle.

"Es ist für uns unverständlich, dass ein Kulturgut, das gerade von vielen Christinnen und Christen nachhaltig geschätzt wird, hier ohne Not aufs Spiel gesetzt wird", so der Vorsitzende weiter.

Verdi: "Einfach nur scheinheilig"

Auch aus Sicht der Gewerkschaft Verdi würde durch den von der CSU geforderten Wegfall des Anlassbezugs die Anzahl der verkaufsoffenen Sonntage "in die Höhe schnellen" und deren "Ausdehnungen deutlich zunehmen". "In Bayern so tun, als stünde man hinter dem Schutz des Sonntags, aber an einer gegenteiligen Bundesgesetzgebung schrauben, ist einfach nur scheinheilig", sagt die Landesbezirksleiterin von Verdi Bayern Luise Klemens.

Bislang habe die CSU-geführte Staatsregierung nämlich immer zugesichert, auf der Seite der so genannten "Sonntagsallianz" zu stehen, dem gemeinsamen Bündnis von Verdi und den kirchlichen Arbeitnehmerorganisationen zum Sonntagsschutz.

CSU-Arbeitsministerin Trautner: Arbeitnehmerschutz "bleibt maßgebend"

Für die bayerische Arbeitsministerin Caroline Trautner gilt das offenbar auch immer noch: In einem Statement gegenüber dem Evangelischen Pressedienst erklärte die CSU-Politikerin: "Das in Bayern geltende Ladenschlussrecht des Bundes lässt bis zu vier Sonn- oder Feiertagsöffnungen pro Jahr zu, sofern ein konkreter Anlass dafür gegeben ist. Das wird durch die bisherige höchstrichterliche Rechtsprechung mit dem besonderen Verfassungsschutz von Sonn- und Feiertagen begründet. Für mich als Arbeitsministerin, die in besonderer Weise die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit ihren Familien im Blick haben muss, bleibt dies maßgebend."

Wie das mit der Forderung ihrer Partei im Wahlprogramm übereingeht, ließ Trautner offen. Mit Blick auf die sich widersprechenden Positionen im gemeinsamen Unions-Wahlprogramm und der CSU steht für Johannes Rehm vom Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt einstweilen fest: "Das allgemeine Bekenntnis zu den christlichen Feiertagen klingt hohl, wenn gleichzeitig die Arbeitsruhe in ihrer Substanz angegriffen wird."