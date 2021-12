Scheiden tut weh: Ein deutsch-britisches Paar und der Brexit

Sie heißen Elaine und Richard. Als sie nach Deutschland kamen, nannte sie aber fast niemand bei diesen Namen. Denn hierzulande waren sie Herr und Frau Sims. Elaine störte das von Anfang an. Doch die Anrede "Elaine" und "Sie" setzte sich mit der Zeit selbst in Unterfranken immer mehr durch.

Mittlerweile sind 50 Jahre vergangen. So lange wohnen die beiden bereits in Lohr am Main, wohin es Richard 1971 aus beruflichen Gründen verschlug. Denn sein Spezialwissen qualifizierte ihn damals für einen gut dotierten Job in der Lohrer Glasindustrie. Damals war England noch nicht Mitglied der Europäischen Union.

Sie waren jung und suchten das Abenteuer

Von der Millionen-Metropole in ein mainfränkisches Städtchen mit 15.000 Einwohnern: Natürlich war das am Anfang nicht leicht für das Londoner Ehepaar. Elaine hatte bereits in der Schule Deutsch gelernt, weshalb sie zumindest im sozialen Miteinander als Sprachrohr fungierte. In der Industrie kam Richard auf jeden Fall besser mit Englisch zurecht als im Alltag. Aber natürlich wurde Deutsch schnell zur Pflicht, vor allem, seit sie Nachwuchs bekamen, sprachen sie mit ihren drei Kindern vorzugsweise Deutsch.

Bis 1988 mussten sie ihre befristete Aufenthaltsgenehmigung immer wieder verlängern lassen. Aber dann war plötzlich alles easy. Sie hatten zwar nach wie vor ausschließlich britische Pässe, lebten aber als EU-Bürger fast gleichberechtigt in Deutschland. Inzwischen war es völlig unproblematisch für Elaine und Richard, jederzeit Verwandte und Freunde auf der Britischen Insel zu besuchen. Man bewegte sich ja, nach dem Beitritt Großbritanniens zur damals noch "EWG" genannten Staatengemeinschaft im Jahr 1973, innerhalb gemeinsamer Zoll- und Handelsgrenzen.

Eigens zum Referendum reisten sie nach England

Genau diese Sicherheit geriet mit dem Brexit-Votum seit 2016 ins Wanken. Elaine erzählt, dass sie und Richard damals extra wegen des Referendums nach England gereist seien, um am 23. Juni 2016 gegen den Brexit zu stimmen. Und um 5.00 Uhr morgens habe sie sich den Wecker gestellt, um das Ergebnis zu erfahren. "Ich muss gestehen, ich habe geweint. Denn es war negativ", fasst sie ihre Erinnerung an diese Schicksalswahl zusammen.

Entscheidung deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen

Die beiden Wahldeutschen beschlossen, nun auch wählende Deutsche zu werden, also die deutsche Staatsangehörigkeit zu beantragen. Zwar hatten sie immer noch die Hoffnung, dass die Austrittsverhandlungen scheitern und sich der Brexit in Luft auflösen würde. Doch solange Großbritannien formell noch in der EU war, bestand auf alle Fälle die Gelegenheit, eine doppelte Staatsbürgerschaft zu besitzen. Ob das nach dem Austritt noch gelten würde war ungewiss.

Von diesen Überlegungen berichteten sie dem Bayerischen Rundfunk bei einem Besuch im Januar 2019. Nur drei Monate später hielten sie ihre Einbürgerungsurkunden in Händen. Im Landratsamt in Karlstadt bekannten sie sich vor einer laufenden BR-Kamera zum Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Sie hatten den Einbürgerungstest nach ehrgeiziger Vorbereitung mühelos bestanden. Der Sprachtest wurde ihnen übrigens nach 50 Jahren gnädiger Weise erlassen.

Britisch oder deutsch – wir sind Europäer!

Nun sind Elaine und Richard also britische und deutsche Staatsbürger. Wenn sie jetzt nach England reisen, um etwa ihre Tochter zu besuchen, dann zeigen sie bei der Ausreise in den Niederlanden den deutschen Personalausweis. Bei der Einreise nach England reicht der aber nicht aus. Dafür haben sie den britischen Pass. Auf der Rückreise hilft wiederum der Personalausweis, um als EU-Bürger freie Fahrt zu haben. Für die beiden Ruheständler ändert sich also, dank weiser Voraussicht, nichts. Doch Richard bedauert sehr, dass es seinen drei Enkelkindern einmal nicht so einfach möglich sein wird, zeitweise oder ganz im europäischen Ausland zu leben.

Richard Sims: "Offene Grenzen sind allemal besser"

Täglich verfolgen Elaine und Richard online die Nachrichten aus dem Land, in dem sie geboren wurden. Ob Arbeitskräftemangel oder Versorgungsengpässe – all das erfüllt die Deutsch-Briten mit Sorge und teilweise auch mit Unverständnis. Natürlich sei es schwer zu beurteilen, ob die Probleme auf der Insel eher durch die Pandemie oder doch durch den Brexit verursacht wurden. Doch so recht glauben können sie noch nicht, dass England außerhalb der EU in Zukunft wirklich besser dastehen wird als zuvor.

Offene Grenzen seien allemal besser als sich abzuschotten, meint Richard. Er und Elaine hätten ihre Auslands-Erfahrungen als überzeugte Europäer stets als Bereicherung empfunden. Das öffne einem die Augen, bringt Richard es auf den Punkt. Besonders die junge Generation in Großbritannien werde um diese Möglichkeit betrogen, während vor allem ältere Briten für den Brexit votiert hätten. Das sei einfach nur schade.