Schausteller verzweifelt über Absage von Christkindlesmarkt

Schausteller und Marktkaufleute trifft die Absage des Nürnberger Christkindlesmarktes hart. Lorenz Kalb vom Süddeutschen Schaustellerverband spricht im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk von einem "brutalen Nackenschlag."

"Wir sind tief erschüttert. Ich hatte heute weinende Männer am Telefon, gestandene Männer mit Existenzangst." Lorenz Kalb, Vorsitzender des Süddeutschen Schaustellerverbands.

Alles, was die Schausteller in der Corona-Zeit gemacht hätten, wie etwa die Nürnberger Sommertage, sei überall gelobt worden, auch vom Gesundheitsamt. Nun hofft Lorenz Kalb auf die Unterstützung der Bayerischen Staatsregierung, denn diese bräuchte die Branche dringend. Viele Schausteller hätten die letzten vernünftigen Einnahmen im Dezember 2019 gehabt.

300 Ehrenamtliche wollten am BR-Sternstundenstand helfen

Auch für "Sternstunden", die Benefiz-Aktion des Bayerischen Rundfunks für Kinder in Not, ist die Absage des Christkindlesmarktes ein harter Schlag. Sabine Krombholz, die seit zehn Jahren den Stand auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt organisiert, reagierte mit Bedauern, gleichzeitig aber auch Verständnis. "Die Gesundheit geht vor", so Krombholz. Nach ihren Worten wollten sich heuer über 300 Ehrenamtliche vor Ort am Sternstundenstand engagieren, darunter auch viele Prominente. "Der Stand ist mehr als das Sammeln von Spendengeldern. Man kommt mit den Spendern ins Gespräch. Das ist Sternstunden zum Anfassen."