Schausteller-Lagerhalle: 60-Jährige soll Brand gelegt haben

Nach dem Brand einer Lagerhalle in Wang im Landkreis Freising am Samstagnachmittag hat die Polizei in der Nacht zu Sonntag eine 60-jährige Tatverdächtige in einem Hotel in der näheren Umgebung des Tatorts ausfindig gemacht. Dies teilte die Polizei am Sonntag mit.

Tatverdächtige kommt ins Krankenhaus

Die Frau aus dem Landkreis Freising wird verdächtigt, den Brand mutwillig gelegt zu haben. Gegen sie wird wegen vorsätzlicher Brandstiftung ermittelt. Aufgrund ihrer psychisch labilen Situation kam sie zur stationären Versorgung in ein Krankenhaus. Zum möglichen Motiv der Tatverdächtigen sagte die Polizei noch nichts.

Rund 500.000 Euro Schaden

In der Halle im Gewerbepark Spörerau waren Fahrzeuge, Wohnwägen und Equipment von Schaustellern eingelagert. Bei dem Brand entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von circa 500.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Die wegen der Coronakrise ohnehin schon finanziell leidenden Schausteller trifft der Verlust der Ausrüstung doppelt hart.