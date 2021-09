Schausteller gefrustet: Party-Comeback - Aber nicht für alle?

Die Schlange am Maximilianplatz ist lang, direkt um die Ecke sind die Bässe der Musik schon zu hören. Wer hier ansteht, will endlich wieder tanzen und unbeschwert feiern. Für viele ist es das erste Mal seit anderthalb Jahren, wie sie uns erzählen. In den Händen der meisten neben dem Handy: das gelbe Impfbuch. Wer Party machen will, muss mindestens eines der 3Gs erfüllen und genesen, geimpft oder getestet sein. Ohne eindeutigen Nachweis im Original: kein Einlass. Da sind die Kontrolleure streng.

Probetanzen in München

Das Modellprojekt "München tanzt wieder" soll zeigen, wie Clubs und Diskos nach den Corona-Beschränkungen wieder öffnen können. Die Tickets im Internet waren innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Die Vorfreude bei denen, die jetzt anstehen: riesig. "Wenn man die Musik hört, dann freut man sich schon drauf, mal wieder unter Leute zu kommen und einfach mal wieder bisschen so das Abendleben zu genießen", erzählt uns ein Gast. Und eine andere freue sich darauf, endlich mal wieder Zeit mit Menschen verbringen zu können - ohne Angst. Auch Till Rüger, Reporter für das BR Politikmagazin Kontrovers, steht an: Er will sehen, wie sich München die Tanzfläche zurückerobert.

Das Bild hinter der Einlasskontrolle ist ungewohnt: 500 bis 600 Feiernde auf der Tanzfläche, fast ein bisschen wie früher - von Masken ist plötzlich nichts mehr zu sehen, die Party ist in vollem Gange. Wie ist es, nach all der Zeit wieder zu feiern? Kann man hier Corona komplett vergessen? Eine junge Frau zeigt sich etwas zurückhaltend: "Ich war sehr aufgeregt, weil es das erste Mal ist, dass man wieder so viele neue Gesichter sieht und so viele Menschen auf einem Haufen." Ein anderer scheint sein Glück kaum fassen zu können: "Ein Bombengefühl! Endlich mal wieder feiern! Mega geil!"

Israel: Vorbild oder Warnung?

Ein Freiheitsgefühl, das unser Kontrovers-Reporter bislang nur aus Israel kennt. Seit Juni wird dort schon wieder groß gefeiert - draußen und drinnen. Er war damals als Korrespondent in Tel Aviv und erlebte Konzerte mit über 50.000 Fans. Die Entwicklung in Israel galt lange als Erfolgsgeschichte im Kampf gegen Corona: Hohe Impfquoten, sinkende Fallzahlen, zeitweise schien es, als wäre es geschafft.

Inzwischen sind solche Veranstaltungen nicht mehr möglich. Trotz hoher Impfquote stiegen die Infektionszahlen: Israel ist im Kurzzeit-Lockdown. Wir kontaktieren einen der führenden Epidemiologen des Landes via Skype. Professor Nadav Davidovitch berät unter anderem die israelische Regierung im Umgang mit Covid-19. Er erklärt uns, dass die Öffnungen in Israel zu voreilig gewesen sind.

"Der Fehler passiert wirklich genau vor vier Monaten, als wir zu früh die Großveranstaltungen wieder öffneten. Wir haben das Tragen von Masken in geschlossenen Räumen zu schnell abgeschafft und den Impfnachweis, den grünen Pass, einfach aufgegeben. Inzwischen wissen wir, man muss immer wieder neu abwägen und muss alle Instrumente weiter nutzen, die Impfung, die Test, die Masken und die Impfnachweise, weil die Delta-Variante einfach extrem ansteckend ist." Prof. Nadav Davidovitch

Große Volksfeste bisher: Abgesagt

Die Clubs und Diskotheken sollen im Oktober eine Öffnungsperspektive erhalten, so die bisherigen Pläne des Freistaats. Indes herrscht bei den Schaustellern in Bayern der Frust. Auf dem kleinen Ersatz-Volksfest in Nürnberg treffen wir Lorenz Kalb, den Vorsitzenden des Süddeutschen Schaustellerverbands. Gemeinsam mit rund 100 anderen Schaustellern steht er mit seinem Fahrgeschäft dort. Normalerweise - beim großen Volksfest - seien es an die 180 Schaustellerbetriebe, erklärt Kalb uns vom Riesenrad aus: "Man sieht es, wenn man runterschaut: Wie luftig das ist."

Die Schausteller, die hier stehen, dürften sich zu den Glücklichen zählen. Doch trotz schönstem Wetter sind nur wenige Familien da, die Einnahmen fallen geringer aus. Normalerweise wäre im Herbst Primetime für Volksfeste und Schausteller. Der Vorsitzende des Süddeutschen Schaustellerverbands sorgt sich, wie Karussell- und Autoscooter-Betreiber den Winter überstehen sollen. Denn im August kam die nächste Absage: "Wir waren ganz sicher, dass die Fürther Kirchweih stattfindet und waren, wie das rauskam, regelrecht schockiert," erzählt Kalb.

Mit zweierlei Maß gemessen?

Die Schausteller ärgern sich über die Staatsregierung: Das bestehende Volksfestverbot in München wird etwa mit dem hohen Alkoholkonsum begründet. Hygienemaßnahmen würden nicht mehr konsequent beachtet, heißt es aus dem Bayerischen Gesundheitsministerium. Der Vorsitzende des Süddeutschen Schaustellerverbands ist empört und glaubt, Volksfeste würden auf eine Ebene gestellt werden mit Ischgl und Alkohol-Konsum. Dabei meinen die Schausteller, dass gerade auf den großen Plätzen die Abstände eingehalten werden könnten: Die Ansteckungsgefahr sei gering.

Lorenz Kalb wünscht sich, dass Volksfeste gleichbehandelt werden mit Clubs und Diskotheken. Die nötigen Hygiene- und Sicherheitskonzepte hätten Clubbetreiber wie Schausteller inzwischen erarbeitet. Wird hier tatsächlich mit zweierlei Maß gemessen? Das wollen wir vom Bayerischen Gesundheitsminister wissen. Klaus Holetschek (CSU) beschwichtigt:

"Wir werden uns da bemühen, in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen und auch vom Impffortschritt und den ganzen Parametern, dass wir da sicher gemeinsam auf vernünftige Lösungen für die Schausteller finden. Und wie gesagt: Der Dialog und das Gespräch findet auf allen Ebenen ständig statt." Klaus Holetschek (CSU), Bayerischer Gesundheitsminister

Er habe bereits für die kommenden Tage einen Termin mit dem Vorsitzenden des Süddeutschen Schaustellerverbands vereinbart, erklärt Holetschek.