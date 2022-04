Schausteller freuen sich auf Nürnberger Frühlingsfest

Nach zwei Jahren Corona-Pause freuen sich die Schausteller auf das Nürnberger Frühlingsfest. Das nach Angaben des Schaustellerverbands zweitgrößte Volksfest in Bayern beginnt am Ostersamstag auf dem Festplatz am Nürnberger Dutzendteich.

Premiere für den "Bayerntower"

162 Betriebe sollen für Spaß und gute Stimmung sorgen, sagte Lorenz Kalb, der Vorsitzende des Süddeutschen Schaustellerverbands, bei einem Presserundgang über das Fest. Zum ersten Mal steht der "Bayerntower" in Nürnberg. Mit 90 Metern Höhe ist er das höchste transportable Kettenkarussell der Welt. Außerdem gibt es Achterbahnen, ein Riesenrad, Geisterbahnen, Schieß- und Losbuden.

Festzelte: Maß zwischen 9,50 Euro und 10,70 Euro

Einige Festzeltbetriebe, die sonst traditionell auf dem Nürnberger Frühlingsfest waren, haben nach Kalbs Angaben die Corona-Pandemie nicht überlebt. Doch für sie wurde Ersatz gefunden. Neu ist das "Volksfest-Herzla", eine zweistöckige Holzhütte, die mehreren hundert Menschen Platz bietet. Die Maß Bier wird in diesem Jahr zwischen 9,50 Euro und 10,70 Euro kosten.

Fest für die ganze Familie

Doch das Trinken solle nicht so sehr im Vordergrund stehen, sagte Kalb. Er lege Wert darauf, dass das Nürnberger Frühlingfest ein Fest für die ganze Familie sei. "Jeden Mittwoch ist Familientag mit reduzierten Preisen", so Kalb. Darüber hinaus sei das Frühlingsfest dafür berühmt, dass es ein anspruchsvolles Essensangebot gebe. Das Fest dauert bis zum 1. Mai.