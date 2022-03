Schausteller atmen auf: Frankens Volksfeste sollen stattfinden

Es herrscht Aufbruchsstimmung bei den Schaustellern. Sie rechnen fest damit, dass 2022 wieder deutlich mehr Volksfeste stattfinden können. Nach den letzten beiden Corona-Jahren ist das für die finanziell gebeutelte Branche wichtig: "Seit Oktober 2019 haben manche von uns keine Einnahmen mehr machen können", erklärt Lorenz Kalb, der 1. Vorsitzende des Süddeutschen Verbands reisender Schausteller und Handelsleute e.V. Das solle und werde sich jetzt ändern. "Wir sind mehr als glücklich, wieder arbeiten zu dürfen", so Kalb weiter.

Nürnberger Volksfest wird bereits seit Oktober geplant

Man gehe fest davon aus, dass die Volksfeste in Mittel- und Oberfranken in diesem Jahr stattfinden werden. Anderswo klappe es auch: In Münster laufe das Frühlingsfest bereits seit dem 19. März und auch in Würzburg ertönt am 26. März der Startschuss. Das Nürnberger Volksfest werde bereits seit Oktober geplant. Wenn mehrere Zehntausend Menschen in Fußballstadien sein dürften und Discotheken und Messen geöffnet seien, sei eine Absage von Volksfesten von staatlicher Seite eigentlich nicht denkbar.

Schausteller am "finanziellen Abgrund"

Im Zuge der Corona-Pandemie seien viele Schausteller geschockt gewesen, dass ihre Veranstaltungen mit Partys auf dem Ballermann oder in Ischgl verglichen worden seien. Das sei falsch, so Kalb, "wir wollen ein Gemeinschaftsgefühl mit Freunden und Familie anbieten und kein Saufgelage."

Nach zwei Jahren Pandemie und abgesagten Veranstaltungen sei insbesondere die Personaldecke sehr dünn. Viele Menschen hätten sich in anderen Branchen umgesehen. Dass die Weihnachtsmärkte ein paar Tage vor ihrer Eröffnung abgesagt wurden, sei ein tiefer Schlag in die Magengrube gewesen.

"Wir Schausteller stehen am finanziellen Abgrund. Unsere Rücklagen und unsere Altersversorgung sind weg" Lorenz Kalb, 1. Vorsitzender des Süddeutschen Verbands reisender Schausteller und Handelsleute e.V.

Neues Gastronomiekonzept beim Nürnberger Volksfest

Das Nürnberger Volksfest soll 2022 stattfinden. Darüber hätte der Schaustellerverband erst in diesen Tagen mit Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) gesprochen. Dennoch müsse man sich anpassen. Früher habe es auf dem Volksfest insgesamt fünf Speisezelte gegeben, dieses Jahr würden wohl nur zwei im Einsatz sein. Stattdessen habe man mit einem Gastronomen aus Nürnberg eine andere Lösung gefunden. Dieses völlig neue Konzept soll am Freitag vorgestellt werden.

2022 sollen im Zuge der Veranstaltung auch Charity-Aktionen für Kinder und Geflüchtete aus der Ukraine durchgeführt werden. "Wir Schausteller wollen helfen und auch bei diesen Problemen mit anpacken", so Kalb.

Veranstalter wollen spontan auf Änderungen reagieren

Auch in Ansbach sollen in diesem Jahr nach aktuellem Stand alle Veranstaltungen stattfinden, darunter auch das Frühlingsfest im Mai sowie das Ansbacher Altstadtfest im Juni. Dabei müsse man stets so planen, wie es das Gesetz vorschreibe und gegebenenfalls spontan auf Änderungen reagieren, so eine Sprecherin des Stadtmarketings. Vor kurzem hat sich Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) für Volksfeste ohne 2G-Regeln ausgesprochen.

Was die Erlanger Bergkirchweih anbelangt, würden die Verantwortlichen aktuell weiter an der Vorbereitung der Veranstaltung arbeiten. Es könne derzeit jedoch niemand mit Sicherheit sagen, wie sich die beherrschenden Themen "Corona" und "Ukraine" in den nächsten Wochen auf die Situation auswirken werden. Die Stadt habe daher ein Auge auf die kommenden großen Volksfeste in Würzburg und Nürnberg. "Wenn diese Veranstaltungen stattfinden, steigen auch die die Chancen auf Durchführung für die Erlanger Bergkirchweih", sagt Erlangens städtischer Wirtschaftsreferent, Konrad Beugel (CSU). Im letzten Jahr hatte es statt der Veranstaltung nur einen virtuellen Bieranstich gegeben.

Bayreuther Volksfest soll stattfinden – Frühlingsfest verschoben

In Bayreuth geht die Bayreuth Tourismus und Marketing GmbH (BMTG) davon aus, dass das Bayreuther Volksfest im Juni "ganz normal" stattfinden kann, ähnlich wie zuletzt 2019 vor der Pandemie. Im Fall einer problematischen Corona-Lage würde man selbstverständlich entsprechende Anpassungen hinsichtlich Sicherheit- und Hygienekonzept anwenden, so ein Sprecher der BMTG.

Ein anderes Fest wird hingegen verschoben: Das Bayreuther Frühlingsfest soll künftig im September stattfinden und dort als Genussfest durchgeführt werden. "Es wird ein Volksfest, das die Kulinarik in den Vordergrund rücken soll. Natürlich dürfen aber auch Fahrgeschäfte nicht fehlen", erklärt Manuel Becher, Geschäftsführer der BMTG. Die Verschiebung des Frühlingsfests habe allerdings nichts mit der Corona-Pandemie zu tun, diese Entscheidung sei schon 2019 getroffen worden.

Motorradsternfahrt abgesagt, Fragzeichen hinter dem Schlappentag

In Hof steht eine Sache bereits fest: Zum diesjährigen Schlappentag, dem 13. Juni, wird das besondere Scherdel Schlappenbier in Gaststätten und im Handel im Hofer Land erhältlich sein. Ein Fragezeichen steht jedoch noch hinter der Festveranstaltung in den Schießhäuschen, wie die Stadt Hof mitteilt. Diese hatte zuletzt 2019 stattgefunden: Wegen der Pandemie musste sie in den beiden Folgejahren abgesagt werden.

Nicht stattfinden wird auf jeden Fall die Kulmbacher Motorradsternfahrt 2022. Das nach eigenen Angaben größte Bikertreffen Süddeutschlands wird aufgrund der Corona-Pandemie erneut verschoben. Da für die Veranstaltung, die am 23. und 24. April hätte stattfinden sollen, keine Eintrittskarten vergeben werden, wäre eine begrenzte Teilnehmerzahl schwer umsetzbar gewesen, teilte das Bayerische Innenministerium als Mitveranstalter bereits im Februar mit.

Nürnberg: Sommertage und Nürnbärland ein Erfolg